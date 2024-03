¿Gobierno Petro endeudará más a Colombia? Ministerio de Hacienda busca ampliar cupo a 17.600 millones de dólares

De acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, este cupo, en caso de ser aprobado por el Legislativo, se amortizaría con las vigencias fiscales de 2024, 2025 y 2026.

Ese cupo se adquirió con el Fondo Monetario Internacional en 2020 durante la pandemia. “Cuando se tomó el crédito con el FMI por 5.377 millones de dólares quedó por fuera del cupo de endeudamiento; ya pagamos la primera de ocho cuotas de 622,2 millones de dólares, pero al hacerlo no se amplía el cupo. O sea, no nos deja espacio para mirar otras opciones. Eso significa que para ser realistas tenemos que plantear otras opciones de ampliar el cupo de endeudamiento’, dijo el funcionario.

El ministro de Hacienda explicó que la ventaja de ese crédito es que es barato y por ello “no puede pensar en hacer un ‘rollover’ (renegociación de plazos) con ese crédito, no tiene ningún sentido’.

En cambio, aseguró, tiene una desventaja y es que “ese crédito no califica en el cupo de endeudamiento que tiene aprobado el Gobierno y eso es importante porque así se pague el crédito no amplía el cupo’, agregó.

¿Se va a endeudar más?

No obstante, sostuvo que este proyecto de ley no significa que el país se vaya a endeudar más. “Es un tema que para poder manejar el resto de la actividad crediticia que tiene Colombia el pago de esta deuda no nos amplía cupo, no nos deja el espacio, y necesitamos ese espacio’.