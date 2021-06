Preguntas y respuestas

En varias oportunidades ha manifestado que la fallida reforma tributaria no era oportuna. ¿Qué opinión tiene de la que se viene ‘socializando’?

Eso es necesario. Colombia tiene la tradición de decirse las cosas duras y de frente. Uno no puede decirse mentiras y menos con la contabilidad. Lo que Colombia tiene que decir a sus propias finanzas, a sus familias, a sus empresas y a toda la gente que nos presta plata es: ‘Yo necesito plata dado las necesidades antes del COVID y dado el hueco que generó la pandemia, ahora los paros, necesito asegurar un poco más por parte de las empresas’.

Según dicen se va a subir del 30% al 35% la tasa de tributación de las empresas. Eso es razonable, duro, difícil, pero las empresas ya aceptaron. También se modificará el ICA, que no sea un descuento del impuesto de renta, eso también razonable. Yo creo que van a pasar una reforma muy sencilla, fácil de entender, de explicar y no caerá sobre los hombros de las familias y clase media, que fue lo que exacerbó al país.

¿Las finanzas del Estado están tan graves como para que el gobierno de Duque presente un nuevo intento de tributaria?

Una señal es el hueco que se generó en la pandemia y adicionado a lo que ha pasado en la actividad económica y a estos paros, por ello es necesario que la gente sepa que el Gobierno tiene un problema, y cuando se tiene un problema es de todos porque el Gobierno no es ni rico ni pobre. El Gobierno lo único en lo que tiene capacidad es de cobrarnos impuestos, entonces si hay un hueco, tenemos que pagar impuestos.

El Gobierno dice que la nueva tributaria no gravara a la clase media, ni pondrá IVA a los productos y servicios, en cambio sí pondrá tarifas a las personas más ricas y empresas. ¿Lo ve como una buena alternativa para recaudar el dinero necesario para las finanzas del Estado?

Sí, lo he defendido en muchas oportunidades. Me parece que en cada momento del tiempo uno debe pasar la reforma aprobable, no una reforma teórica que se les ocurren a unos economistas en unos Power Point, sin unas hojas de Excel. Esta es una reforma realista, que es aprobable por el Congreso. Creo que sí es el tipo de tributaria que se debe pasar ahora.

Ya ha pasado más de un mes del paro y aún hay incertidumbre de los arreglos, las empresas vuelven a afectarse, el comercio minorista, restaurantes y demás. ¿Cómo va a afectar a la economía en general?

Es muy duro. La gente que convocó al paro debe darse cuenta que ni tan tan, ni muy muy. Esto llegó a una ironía, hicieron el paro porque algunos alimentos iban a subir 19% y ahora han subido 50, 60 y hasta 100 por ciento. Convocaron el paro porque se necesitaba más empleo para los jóvenes y ahora se están destruyendo a las microempresas y empresas grandes que están perdiendo clientes que es donde se emplean los jóvenes. Tienen que parar el contrasentido que es donde los jóvenes quieren más economía y destruyen la que los puede emplear.

¿Cómo el país puede enfrentar esta nueva crisis que ha afectado a muchos sectores?

No es una sola crisis, hay como cinco crisis interpuestas, una política, económica, social, de abastecimiento, policial y de salud. Entonces cada crisis tiene que ser enfrentada con herramientas distintas, cada crisis necesita iniciativas específicas que nos permita solucionarlas, no hay ninguna bala de plata que solucione todas. La madre de todas las crisis es una de liderazgo que es política y esto se soluciona hablando, sacando a la gente de la calle y sentándola en la mesa de negociación, hablando con el Congreso, con las fuerzas políticas activas del país y eso le corresponde al Gobierno.

¿La reactivación económica que se está haciendo en todas las ciudades es oportuna en pleno pico de contagio de pandemia?

Si, se ha demostrado que lo que afecta en la pandemia son las grandes aglomeraciones y las fiestas familiares, no que la gente vaya a comprar o trabajar, con cuidados de bioseguridad se puede lograr. En lo que la gente se tiene que cuidar es de estar en grandes aglomeraciones, estadios y termine en el hospital.

¿Pero se están permitiendo los eventos públicos?

Con medidas de bioseguridad y distanciamiento, hay muchos estadios en el mundo que se están abriendo, pero debe existir el distanciamiento entre personas.