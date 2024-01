Inversores esperan decisión de la Fed y el dólar abrió este martes en $14,26

El precio del dólar abrió peste martes por debajo de $4.000 y los inversores esperan esta semana los resultados empresariales de cinco gigantes tecnológicos cuyo valor combinado en el mercado es superior a US$10 billones.

La divisa inició la jornada con un precio promedio de $3.933,19 ubicándose $14,26 por encima de la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy está en $3,918.93. Hacia las 08:00 de la mañana, la moneda tuvo un máximo de $3.938,55 y un mínimo de $3.926.

Microsoft Corp., Alphabet Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc. ofrecerán sus informes de ganancias corporativas esta semana. Las altas expectativas de estos resultados también recaen en la posibilidad de que la Reserva Federal, Fed, empiece pronto con los recortes de las tasas de interés.

Los inversores esperan ansiosos los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, después de la decisión de este miércoles, para obtener pistas sobre el futuro de la política monetaria. Según informó Bloomberg, los inversores creen que el banco central estadounidense va a reducir los costos de endeudamiento a partir de marzo.

“Los mercados tienen una sensación de parálisis. Quieren ver qué va a decir la Fed esta semana (...) y cuánto más se va a abrir la puerta a los recortes de tasas”, le dijo a Reuters Marc Ostwald, de ADM Investor Services.

Temprano en Asia, las acciones cayeron lideradas por el bajo rendimiento de las acciones chinas en medio de una creciente presión sobre las autoridades para que reduzcan las tasas e impulsar con ello la economía. Las acciones de Hong Kong cayeron más de 2 %, mientras que las del continente estaban a punto de caer por tercer día consecutivo.

Por otro lado, en Nigeria, la naira se devaluó considerablemente frente al dólar, luego de una revisión de la metodología utilizada para fijar el tipo de cambio, en la práctica esta es la segunda devaluación de la moneda en siete meses. La moneda local se depreció 31% frente al dólar este lunes.

El precio del petróleo

El petróleo se ha mantenido estables mientras el mercado espera una respuesta de Estados Unidos al ataque mortal a las tropas estadounidenses en Jordania, lo que podría escalar las tensiones en la región y con ello impactar los precios del crudo.

El Brent cotizaba por encima de los US$82 el barril después de perder 1,4 % el lunes a pesar del ataque con aviones no tripulados a los soldados estadounidenses, del que Irán intentó distanciarse.

“Si las tensiones entre Estados Unidos e Irán se intensifican, sobre todo a través de una confrontación directa, aumenta el riesgo de que el suministro petrolero iraní se vea afectado negativamente”, afirmó a Reuters Vivek Dhar, analista del Commonwealth Bank of Australia.

Con información La República