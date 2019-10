La variación de este índice en términos de año corrido se ubicó en 3,26% y la anual en 3,82%, es decir “0,59 puntos porcentuales (p.p) por encima de la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,23%”, según explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane, durante la presentación del dato mensual.

Este resultado sorprendió al alza al mercado, ya que los analistas esperaban que el índice para el noveno mes del año se ubicara en 0,16%. Sin embargo, el directivo del Dane aseguró que el resultado de 0,25% se ubica en el rango medio de lo que se proyectó en la encuesta de expectativas de analistas económicos del Banco de la República, en la que se tenía previsto un IPC mensual de 0,15% o un máximo de 0,25%.

En el reporte que entregó el Dane, la mayor variación mensual se registró en la división de Educación (0,90%), seguido de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,46%), Restaurantes y Hoteles (0,33%), Bienes y Servicios Diversos (0,32%) y Salud (0,28%). De acuerdo con Oviedo, el protagonismo del segmento de Educación se explica por el efecto ‘Calendario B’ y es que “la mayoría de colegios del sur del país hacen la recolección de información alrededor de matrículas de educación básica y media, pensión y otros gastos asociados a este sector durante septiembre”, añadió el directivo.

Desde Acciones y Valores, el jefe de investigaciones económicas, Wilson Tovar, explicó que la variación que presentó el sector de Educación no debe sorprender al mercado, pues es algo que se presenta año a año durante el mes de septiembre.

Vale la pena resaltar que los rubros que más contribuyeron al Índice de Precios del Consumidor (IPC) se generaron en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,07 p.p), Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas (0,07 p.p), Educación (0,04 p.p), Restaurantes y Hoteles (0,03 p.p), Bienes y servicios diversos (0,02 p.p) y Transporte (0,01 p.p).

Con base en lo anterior, Tovar subrayó que el rubro que más ha chocado a la inflación, en los últimos meses, ha sido el de Alimentos y bebidas no alcohólicas. Por ello, “es importante que el Gobierno busque medidas para mitigar este impacto. Cuando se han presentado casos como estos, en el pasado, el Gobierno se ha sentado a dialogar con las Centrales de Abastos del país, con el fin de llegar a acuerdos y evaluar en qué productos se estaría presentando especulación para evitar choques con el IPC”.

Al analizar el informe por ciudades, se evidencia que las de mayor inflación fueron Cúcuta con 0,46%, Cali con 0,44%, Santa Marta con 0,32%, Bogotá, D.C. con 0,31% y Pasto con 0,27%, mientras que las más bajas fueron Montería con -0,03%, Riohacha con -0,04%, Valledupar con -0,07%, Cartagena De Indias con -0,08% y Popayán con -1,38%.

De acuerdo con Oviedo, el comportamiento del IPC al alza que se presentó en Cúcuta estuvo marcado principalmente por la contribución de los segmentos de Electricidad y Frutas frescas, cada una con 0,14 p.p Mientras que en Popayán, las subclases de Frutas frescas y Electricidad solo contribuyeron al IPC con 0,07 p.p y 0,03 p.p, respectivamente.

Al cierre de la presentación, Oviedo hizo referencia a una de los interrogantes que más ha llamada la atención del mercado, la cual tiene que ver con el ‘Efecto Dólar’ en la inflación. Sobre esto, el directivo dijo que en este momento no se puede hablar de que la fluctuación en el precio de la moneda estadounidense tenga o haya tenido un efecto en el IPC, pues las subclases que presentaron mayores variaciones, como es el caso de Frutas frescas, Electricidad y Educación preescolar y básica primaria, se negocian en pesos, así que el alza en el dólar aún no se siente.

Con lo anterior estuvo de acuerdo Tovar, quien explicó que hasta ahora la cotización del dólar no se refleja en la inflación. Sin embargo, el experto dijo que “si esta moneda no se devuelve y mantiene cerca a $3.430, entonces, en seis meses podría verse un ‘Efecto Dólar’ en la inflación”. Esta situación se explica en que, por ejemplo, los vehículos que se compren a la fecha de hoy, van a tener una cotización que estaría basada en el precio que registró el dólar hace un año, aproximadamente, y no en el de las últimas semanas o meses.