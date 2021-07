Durante el foro regional del Ministerio de Hacienda, que en esta ocasión se llevó a cabo en Villavicencio, el jefe de la Cartera, José Manuel Restrepo, aseguró que se están valorando los activos de la Nación y que el nuevo articulado de la reforma tributaria incluiría procesos para vender inmuebles que se incautaron del narcotráfico.

"Aquí lo que queremos es optimizar los recursos de la Nación. La Ley Inversión social lo único que contempla es aceptar los procesos de venta de activos que alguna vez fueron incautados a la mafia. Se necesitan mecanismos que permitan más fácilmente disponer de esos activos. (...) Estamos en un proceso de valoración de todos los activos de la Nación y lo seguiremos haciendo. El Gobierno tiene que tener claridad de cuáles son los activos y cómo se optimizan", dijo Restrepo.

Frente a la venta de la participación de ISA a Ecopetrol, el ministro aseguró que se está haciendo la valoración para establecer el precio.

"En ISA y Ecopetrol lo que hay es un proceso de optimización de los activos de la Nación, lo que hay es un procedimiento de valoración del componente de ISA y lo que debe haber después es una valoración justa de opinión del precio también a partir de lo cual se avanzaría en ese procedimiento", aseguró el jefe de la cartera.

Durante el encuentro de hoy también se reiteraron los puntos de consenso a los que se ha llegado para el nuevo articulado de la reforma tributaria. Así, el documento buscaría tener un énfasis social en el que las fuentes de recaudo no afecten a las familias más vulnerables ni a la clase media.

"No se afecta a las clases vulnerables ni a la clase media, no se toca el IVA, no se toca el impuesto a las pensiones, no se toca tampoco la base de personas naturales del impuesto de renta", anotó Restrepo.

Así mismo, recordó que se buscará ampliar programas como Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).