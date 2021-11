En el país, el transporte de carga terrestre mueve el 70% de lo que consumimos, lo que representa un papel fundamental tanto en la cadena de suministro de materias primas como en la distribución de los productos terminados.

Pero solo en 2021, el sector calcula pérdidas que ascienden a $1.2 billones por cuenta de los bloqueos principalmente registrados desde el 28 de mayo de este año.

Las cifras fueron presentadas este jueves en la ciudad de Cartagena en medio del Congreso internacional de Transporte de Carga y Logística organizado por Colfecar, la agremiación que reúne a las principales empresas de este tipo en el país.

“Aún nos quedan muchos retos y desafíos en esta reactivación económica. La pandemia ha generado la famosa escasez de contenedores y de materias primas lo que ha generado también una situación crítica en los puertos”, señaló la presidente Ejecutiva Colfecar, Nidia Hernández.

En este caso, el alza en los fletes marítimos por cuenta de la escasez de contenedores está impactando al gremio dado que sus vehículos y repuestos son importados.

Por otro lado, el gremio de transportadores reconoció los avances en la infraestructura vial del país, como el recién inaugurado cruce de la Cordillera Oriental, entre los departamentos de Tolima y Quindío, pero al mismo tiempo pidió al Gobierno Nacional trabajar en las vías perimetrales.

“Por ejemplo, el Túnel de La Línea nos permite cruzarlo en 50 minutos, pero entrar a Bogotá nos puede estar tardando casi cuatro o cinco horas para una tractomula”, dijo la líder del gremio.

En ese mismo sentido, dado al avance de obras, pidieron que el gobierno levantar las restricciones a los vehículos de carga durante los puentes festivos. “Hemos hecho el cálculo y estamos perdiendo un mes de productividad al año”, añadió la presidente de Colfecar.

Otra de las preocupaciones del gremio es la competencia con las empresas informales por lo que solicitaron a las autoridades mayor contundencia en la regulación.

Para minimizar la crisis derivada de la pandemia por el Covid-19 el gobierno nacional ha implementado medidas como el programa de apoyo al empleo formal, el programa de apoyo al pago de la prima, la ley de emprendimiento, la suspensión del cobro de peajes y la creación de un centro de logística y carga.

El sector se está quedando sin conductores

Una de las preocupaciones que más llamó la atención es la escasez de conductores que hoy vive el gremio.

Algunas de las voces del sector prendieron las alarmas frente a la falta de relevo generacional. Por eso, hablaron de la necesidad de garantizar programas con el objetivo de conquistar el corazón de los jóvenes para que tengan como propósito de vida ser conductores de transporte de carga.

Por su parte, el Presidente de la República, Iván Duque, quien estuvo presente en el evento, se comprometió a crear un programa de educación con el Sena para formar a nuevos transportadores.

“A nosotros nos quedan hoy 255 días de gobierno y no me quiero ir sin dejar montado un programa estructural con el Sena, escogiendo unos hubs para que empecemos a formar a estos conductores del siglo XXI y darles no solo una capacitación pertinente, sino también formarlos en que su labor no es solamente conducir el vehículo, sino entender el valor estratégico de toda la logística”, dijo presidente Duque.

Finalmente, otro de los anuncios por parte del mandatario tuvo que ver con las vías perimetrales de la capital del país.

“Debemos antes de terminar el primer trimestre del año entrante, dejar licitada y adjudicada Accesos Norte II en la ciudad de Bogotá y debemos también dejar entregada la ALO Sur que son dos vías fundamentales” expresó.

El Congreso de Transporte de Carga y Logística, que anualmente reúne en la capital del Bolívar a los principales actores del sector, tendrá lugar hasta este viernes 27 de noviembre.

En su nueva edición presencial, el Congreso reunió alrededor de una agenda académica y muestra comercial a más de 700 participantes de más de 400 empresas de transporte, las cuales representan el 90% de la carga de Colombia.