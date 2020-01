En promedio, un empleado formal recibe $180.000 por intereses de las cesantías

Pese a que, hasta el momento el ministro de Hacienda, Alberto Carrasqulla, asegura que no conoce cuáles son las propuestas que han planteado diferentes gremios en los últimos meses, sobre hacer rebajas en las cargas laborales que pagan las empresas, con el fin de combatir la alta tasa de desempleo en el país, que a noviembre pasado completaba 13 meses al alza y una cifra del 10,6%; el jefe de cartera opinó que “los costos de contratación son muy altos”.

Así las cosas, el jefe de cartera planteó que ve necesario abrir la discusión pongan todas las alternativas sobre la mesa, analizando las cifras y escuchando todas las voces, “así sus propuestas sean espinosas”, señaló en un comunicado.

“Hay un problema muy serio en nuestro país, que es la altísima tasa de desempleo, la cual no es un problema de hace un par de años. Si uno mira la serie desde hace 20 años, este indicador oscila entre 8% en un buen año y 12% en uno malo”, indicó Carrasquilla.

Le puede interesar: Recuento de los problemas que retrasaron por dos años la entrega del puente Hisgaura en Santander.

Recordó además que a este problema se le une la alta informalidad, que se calcula en más del 50% de la población económicamente activa. “La mitad de quienes trabajan en el país, lo hacen en el sector informal. Eso es un segundo problema laboral que es muy complicado e inaceptable”, agregó.

No obstante, el titular de la cartera de Hacienda reiteró que no conoce ninguna propuesta o idea en específico, por lo tanto, no avala ni respalda alguna.

“No estoy enterado de propuesta alguna sobre este tema, sin embargo, los costos contratación formal son un elemento de discusión sensata. Estoy de acuerdo en que inicie el debate, se tocarán temas espinosos y vendrán ideas de todas las orillas, para tener una discusión abierta, sensata, seria, documentada para escuchar todas las alternativas que se tienen”, manifestó.