¿Mal negocio la venta dos tercios de oro colombiano?

En junio, la nación vendió $1,8 billones (US$475 millones) de sus lingotes, de acuerdo con el Banco de la República. Esto es equivalente a 67% de sus tenencias a fines de mayo. Sin embargo, el negocio se tranzó justo antes de que se tuviera un precio record.

En junio, el precio del oro promedió US$1.736 la onza. Desde entonces, el metal avanzó hasta alcanzar un máximo histórico de US$2.075 la onza a principios de este mes, y ahora se cotiza a alrededor de US$1.950 la onza.

Muchos tildaron esto como un mal negocio y la falta de un aprovechamiento de oportunidades. No obstante, analistas económicos aseguran que hacer este negocio fue necesaria ya que el debilitamiento de sus cifras fiscales -debido al coronavirus los ha llevado a ser vulnerables y a perder su grado de inversión con las firmas calificadoras de riesgo.

“Colombia se ha visto obligada a actuar con rapidez y hasta el momento ha hecho lo que está en sus manos para evitar la fatal caída de su calificación, la cual elevaría sus costos de endeudamiento. Por lo cual, la venta de gran parte de sus inventarios de oro fue sumamente rentable y no era necesario pensarlo dos veces”, explicó Edward Moya, analista de mercados en Oanda.

El oro ahora representa alrededor de 0,4% de las reservas internacionales de Colombia, lo que se compara con cerca de 77% de Venezuela, 42% de Bolivia, 9% de Argentina, 4% de México, 3% de Perú y 1% de Brasil. Con las ventas efectuadas entre mayo 27 y junio 26 de 2020 se redujo aún más, desde 1,40% del total a 0,45%. El precio promedio de venta fue US$ 1.727/onza.

“En su momento, decidir vender en precio históricamente altos tiene sentido, en especial con el comportamiento al alza del dólar. Y desde el punto del Banco de la República es necesario tener dólares disponibles para intervenir en el mercado cambiario de ser necesario”, aseveró Gregorio Gandini, profesor y analista de Gandinis Análisis.

La venta del oro

Según el Emisor, la venta de oro de Colombia en junio se realizó con base en los resultados del ejercicio de optimización”, en los que el banco central colombiano monitorea las tasas de interés y la volatilidad de los activos para determinar las tenencias de su portafolio de reservas internacionales.

“La volatilidad del oro seguirá siendo muy alta durante lo que resta del año, ya que la recuperación económica mundial se viene estancando y probablemente será necesario que a los mercados internacionales lleguen mayores estímulos monetarios y fiscales”, precisó Moya.

El país obtuvo una ganancia de alrededor de US$1.600 millones por sus reservas internacionales en el primer semestre del año, principalmente debido al repunte de los títulos del Tesoro de EE.UU., que representan la mayor parte de sus tenencias.

Gandini insiste que es difícil predecir el precio el metal continuará rompiendo los máximos, por lo cual la decisión en su momento también estuvo orientada por un nivel que ya era históricamente alto.

El precio del oro ha subido durante el 2020. Inició el año en US$ 1.517/onza, el máximo fue el 6 de agosto en US$ 2.063/onza y desde ahí se ha devuelto hasta US$ 1.939/onza. Esto muestra la gran volatilidad del precio de este activo. El metal terminó la semana con una caída de 0,4%, hasta US$1.938,09 la onza

“En cambio, el mayor riesgo para el oro será una mejora sustancial de la situación sanitaria global en la lucha contra COVID-19 porque no hay duda de que este ambiente caótico ha favorecido a ese metal precioso”, explicó Moya,