¿Me pueden multar si no asisto a la asamblea de copropietarios?

Sin embargo, la ley no establece ninguna sanción para los propietarios que no asistan. La posibilidad de imponer una multa por inasistencia a la asamblea de copropietarios debe estar contemplada en el reglamento de propiedad horizontal del edificio o conjunto.

Sin embargo, no siempre es posible que los propietarios asistan a las asambleas. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Pueden ser multados por no asistir?

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento de propiedad horizontal es el documento que establece las normas de convivencia y funcionamiento del edificio o conjunto. En este documento se debe especificar si existe una multa por inasistencia a la asamblea de copropietarios y, en caso afirmativo, se debe indicar el monto de la multa y el procedimiento para su imposición.

¿Qué pasa si no hay reglamento?

Si el reglamento de propiedad horizontal no contempla una multa por inasistencia a la asamblea de copropietarios, entonces no se puede multar a los propietarios que no asistan.

¿Qué alternativas hay a la multa?

Existen otras alternativas a la multa para incentivar la participación de los propietarios en las asambleas, por ejemplo:

• Permitir la participación virtual en las asambleas.

• Enviar el acta de la asamblea a todos los propietarios.

• Realizar una encuesta a los propietarios sobre los temas que se van a tratar en la asamblea.