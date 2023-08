”No hay tal drama que se está armando en esa materia porque no estamos pidiendo renegociación en este momento, si no que estamos pidiendo equilibrio y negociación de esos equipos de la comisión administradora”, dijo el alto funcionario en rueda de prensa.

En este espacio aseguró que desde el día uno de este gobierno se han llevado inquietudes a la comisión administradora del TLC acerca de cada uno de los capítulos dela cuerdo, que tienen que ver con asuntos sanitarios y fitosanitarios, acceso al mercado, acumulación de origen, desgravación, desgravación, cupos y normativas.

Le puede interesar: Abrir la puerta para renegociar puede ser perjudicial: Amcham

“Por ejemplo, sabemos que existen en el marco del acuerdo subsidios, ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente en el sector de alimentos y en el sector de producción de alimentos, como el maíz del que habló el Presidente Petro, en donde el hecho de que existan esos subsidios seguramente crea distorsiones en la competitividad y tenemos que recuperar los equilibrios, es decir, tenemos que competir en las mismas condiciones los productores nacionales con los productores extranjeros quitando los subsidios que existen en Norteamérica o en Europa, porque eso crea condiciones de competencia inequitativas”, señaló Umaña.

También manifestó preocupaciones con relación a los servicios y compras públicas, pues en el país se creó cierta expectativa frente a la prestación de servicios empresariales que tendrían entrada a todos los mercados gringos, pero 11 años después de la firma del tratado no se ha consolidado en todo el territorio.

Lea también: “No es un buen momento” para renegociar el TLC: Analdex

Además, dijo que “para este Gobierno es fundamental que jamás un tema ambiental a laboral pueda ser demandado por cualquier inversión en el marco de los tribunales internacionales. Primero está nuestra agua, nuestro aire, nuestro viento, nuestra naturaleza, y eso es lo que estamos planteando en el sentido de incluir en los tratados de protección de inversiones ese tema y que no haya desequilibrios entre inversionistas extranjeros”.

Y Umaña indicó que “todos estos temas, punto por punto, serán los que llevaremos a la comisión administradora, donde haremos la mezcla de todo lo que conversamos y todo lo que analizamos conjuntamente después de 11 años. Y allí tomaremos decisiones y esas decisiones conjuntas entre los Estados Unidos y Colombia nos servirán para mejorar las condiciones de tratado. Así que vamos a negociar finalmente, dentro del marco legal, todos los temas dentro de un análisis consciente que hemos hecho. Estamos en un proceso de revisión para acordar una negociación dentro de los términos del Tratado, y eso fue lo que dijo el presidente Petro”.

Y ante las dudas acerca de si con estas declaraciones el ministro estaba desmintiendo al mandatario, el alto funcionario aseguró: “Dialogué, por supuesto, con el presidente Petro, porque yo no me mando solo, yo estoy en un gobierno donde el líder es la persona que me da las orientaciones es el presidente Petro. Seguimos en ese tema de la revisión del Tratado para llegar finalmente a unas conclusiones que implican una negociación. Por ahora nosotros no estamos pidiendo como Gobierno colombiano, aunque lo podría hacer el presidente Petro sin necesidad de consultar al Congreso, no estamos pidiendo ninguna renegociación y como los Estados Unidos tienen que tener a autorización del Congreso”.

En noviembre terminarán los espacios en los que la comisión administradora evaluará el cumplimiento del TLC y será el momento en el que el Ejecutivo tendrá más elementos para tomar decisiones.