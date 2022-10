Minhacienda asegura que la compra a tierras de ganaderos no se pagarán con deuda pública

El Gobierno ya tiene firmado un acuerdo con Fedegan para comprar 3 millones de hectáreas.

Los ganaderos explicaron que quieren empezar un plan a largo plazo en el que su hato llegue a 60 millones de cabezas de ganado (hoy en casi 30 millones de cabezas), pero no distribuido en 37 millones de hectáreas, sino en 20 millones.

Así que como el proyecto de Fedegan busca reducir la extensión de su actividad, por medio de tecnología, creen que pueden venderle predios fértiles al Estado.

La ministra Cecilia López le dijo al diario La República que la compra es un hecho y que el próximo año podrían darse esos primeros negocios. Aún no está totalmente claro cuánto costarán esas 3 millones de hectáreas, pues dependerá de lo que pidan los dueños de esos predios y, según el Gobierno, de la verificación que el Estado haga por medio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

“Tenemos que fijar el mínimo y máximo de precios, eso lo puede ir adelantando el Igac y la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria ) sin necesidad del catastro, pero el catastro es la última palabra, por eso mientras pasa todo esto tenemos que fijar los pilotos apenas lleguen las primeras demandas que nos permitan identificar a dónde vamos” dijo López.

Lea: Tenga en cuenta: Soat tiene descuentos, ¿a quiénes aplicaría?

¿De dónde saldrá la plata?

El presidente, Gustavo Petro, hace casi un mes fue el primero en lanzar una cifra. Según él, cada hectárea debería estar entre $10 y $20 millones, lo que haría que el plan costara entre $30 y $60 billones.

Este martes la ministra López dijo que la cifra aún no está totalmente clara porque dependerá de la revisión que el Gobierno haga. Pero la pregunta es de dónde saldrán esos recursos.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo dijo la semana pasada que “no sé si el Presidente dijo que sería con TES o no, pero en el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer, no se puede comprar tierras con bonos TES. Eso no está autorizado”.

Al preguntarle a la ministra López sobre esta posición de Ocampo, respondió que “en esta apuesta de reforma agraria va a entrar mucha gente del Gobierno, y una relación clara es Minagricultura y Minhacienda”.

“El ministro Ocampo puso a uno de sus viceministros a trabajar con nosotros y mirar cómo hacemos las cosas; uno, la flexibilidad de los recursos, acuérdese que el presupuesto usted no lo gasta y se lo quitan, y se lo llevan a otro, entonces es buscar cómo nos quitamos de encima la inflexibilidad de presupuesto, sin saber cuál es el ritmo de ejecución porque dependemos de la demanda también”, agregó.

Un nuevo fondo de compra de tierras

El mecanismo que se usará para la compra de predios será por medio de un gran fondo, así lo confirmó la ministra López, quien también dijo que “yo no descarto lo de deuda, pero iremos a ver qué otros recursos tenemos”.

Por ahora, ese fondo está en el objetivo, pero no se ha legalizado con Minhacienda.

Por ahora, otra respuesta que dio Ocampo el viernes fue que “aún si hiciéramos eso, en un proyecto de Ley para compra de tierras igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir”, con lo que también redujo las esperanzas de pagar tierra con TES.