Hoy el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que se visitarán por lo menos siete regiones del país con el fin de llegar a consensos frente al nuevo articulado de la reforma tributaria, que se presentará bajo el nombre de Inversión social sostenible.

“Vamos a estar en por lo menos siete regiones del país. Esos encuentros tendrán el propósito de seguir construyendo consensos. Tendremos espacios con la juventud, tendremos encuentros también con los más vulnerables y beneficiarios de los programas sociales; con los empresarios; con los entes territoriales; y naturalmente con los medios de comunicación”, explicó el jefe de la cartera.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la ronda de consensos en las regiones empezará el próximo 17 de junio en Barranquilla y se extenderá hasta la primera semana de julio, pasando por Cúcuta, Medellín, Ibagué, Cali y Leticia.

Luego, se recogerán las propuestas de los foros virtuales que organizó el Congreso, las de la plataforma que dispuso la cartera y las propuestas que se presenten en la ronda regional para consolidar la propuesta y radicarla ante el Congreso.

Eso sí, aún no se ha confirmado si el nuevo articulado se presentará en esta legislatura, llamando a extras, o si se aplazará para el próximo periodo que inicia el 20 de julio.

Esta nueva ronda regional se dio a conocer luego de que se retirara del Congreso el articulado de la reforma que presentó el exministro Alberto Carrasquilla y cuando la nueva administración lleva casi un mes escuchando las propuestas de la ciudadanía, los gremios, actores políticos, centros de pensamiento y expertos.

Entre los puntos de consenso que se han mencionado hasta el momento está el hecho de que no se establecerán impuestos que afecten a la clase media. En ese sentido, no se hará cambios en el IVA, tampoco se gravarán las pensiones ni se ampliará la base gravable del impuesto de renta.

Así mismo, se buscará avanzar en la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos, con lo cual se buscará un recaudo de $2,7 billones.

Otro de los componentes del articulado estará enfocado en financiar programas sociales como Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).

“Entre todos seremos capaces de encontrar fuentes de recursos para esta Iniciativa de inversión social que hoy requiere Colombia para su estabilidad social, para su estabilidad económica y también para su reactivación”, dijo Restrepo.

Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, reiteró que los empresarios están dispuestos a apoyar la iniciativa con el fin de no afectar los ingresos de las familias luego de más de un año de pandemia.

“Acompañaremos un proyecto en el cual no se afecte a la población, no se afecte la canasta familiar, en el cual no se afecten los ingresos económicos ya afectados por la crisis derivada de la pandemia”, dijo Mac Master.