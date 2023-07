Con un llamado a la sensatez y reducir la carga tributaria del Gobierno nacional, el exministro de Hacienda de la Administración de Gustavo Petro criticó los costos del nuevo Ministerio de la Igualdad.

Y es que la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos.

A pesar de que el Ministerio de la Igualdad que dirige la vicepresidenta y también ministra Francia Márquez ya empezó a funcionar, siguen apareciendo cuestionamientos a la estructura que tendrá la cartera que fue creada a la medida de la funcionaria.

Entonces, el cuestionamiento de Ocampo va en la dirección de simplificar “radicalmente” toda la arquitectura institucional que se creó para esa dependencia.

Y es que el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro para crear esa cartera incluyó la creación de 744 nuevos puestos de trabajo, que involucran la creación de más burocracia institucional: 5 viceministerios, 52 directivos y 21 asesores.

La cartera de Francia Márquez tiene un presupuesto de $500 mil millones para, entre otras cosas, poner en marcha sus cinco viceministerios que son el de las Mujeres, el de la Juventud, el de las diversidades, uno dedicado a Pueblos Étnicos y Campesinos y otro para las Poblaciones y Territorios Excluidos.

¿Cuánto cuesta la nómina?

Se conoce que la nómina del nuevo Ministerio de la Igualdad tendrá un costo mensual de $3.750 millones. Así lo reveló Orlando Villar, jefe de redacción de Caracol Radio.

Por ejemplo, el despacho del Minigualdad costeará a ocho asesores, con un valor de $9’360.615 cada uno. Tendrá dos conductores, que costarán $2’302.600 cada uno, y dos secretarios de despacho, cada uno devengará $3’735.415.

De esta manera, el total de este despacho asciende a los $87 millones.

Ahora por viceministerios, esta cartera contará con cinco viceministros, cada uno obtendrá un salario de $13’438.925. Asimismo, cada viceministerio estará con un asesor grado 12, que ganarán $9’360.615 cada uno. Habrá auxiliar administrativo, conductor y secretario ejecutivo.

Por tanto, el total de viceministerios bordea los $152 millones.

Por su parte, las direcciones, oficinas y comités internos sumarán 21 direcciones, 10 oficinas y 3 comités internos, para un total de 706 personas en planta.

En esta planta de personal, los cargos más altos incluyen: secretario general, que devengará $12’235.650; dos directores, quienes obtendrán $10.908.015 cada uno; más 32 directores técnicos, cada uno recibirá $7’394.087.

Además de jefes de oficina, asesores de planeación y comunicación, subdirectores, profesionales y técnicos. En definitiva, serán $3.519 millones esta planta de personal.