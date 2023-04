El pasado 16 de marzo, el Gobierno Nacional presentó la reforma laboral ante el Congreso y las críticas de los diferentes sectores no se han hecho esperar por los efectos que puedan tener en el empleo y la informalidad.

En diferentes ocasiones, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha defendido la concertación que ha tenido la reforma y asegura que el único propósito del Gobierno es cumplir la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los convenios internacionales firmados por Colombia.

De acuerdo con la ministra de Trabajo, la reforma se ha construido con base en la participación, tanto de los actores territoriales como de los sectores interesados.

Desde 2022, “además de las cinco comisiones que tiene la mesa de concertación nacional, creamos dos nuevas, una de expertos para la reforma laboral y otra para la reforma pensional”, aseguró la funcionaria.

Con todos los empresarios tuvimos no solamente los espacios de encuentro, sino que también tuvimos bastantes puntos de acercamiento. Puede ver en la reforma que muchas de las cosas que ellos propusieron fueron tenidas en cuenta y se incorporaron. Así ocurrió con la SAC, Acopi, Asobancaria y la Andi. Ahora, eso no significa que haya unidad. Hay diferencias centrales. Fenalco lo que quiere es que no haya reforma en el país, que todo siga igual, porque ellos están muy cómodos con la precarización laboral, ellos no quieren pagar jornada especial, recargo nocturno, ellos no quieren que los trabajadores tengan derechos.

Tengo que decirle con claridad a todos los que nos lean que nosotros no estamos pidiendo nada distinto a que se cumpla con la Constitución Nacional, con los convenios internacionales y las recomendaciones de las diferentes instancias con las que Colombia tiene compromisos adquiridos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para la Seguridad Social, la Comisión de Labor de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.

Recalcó que la generación de empleo es una política de Estado. El Gobierno colombiano está diciendo: el desarrollo del país, el desarrollo económico, se hará con base en la industrialización, en el campo como motor de desarrollo, en la economía solidaria popular, comunitaria, en las asociatividades en el campo, pero también de los microcréditos, que no solamente aumentarán en cupo y con intereses muy bajos, sino que además van a tener un acompañamiento tecnológico.

La ministra de Trabajo dijo que “si hay algo que Colombia ha probado es que recortar derechos no genera empleo. La Ley 50 de 1990, con la apertura económica, introdujo la flexibilidad laboral y esa flexibilidad laboral no generó incentivos necesarios”.

Además, transformó las empresas del Estado en otras empresas y no hubo una repercusión importante en la productividad del país. La ley 189 de 2002 tuvo como objetivo generar empleos y aumentar la productividad en el país abaratando los costos de trabajo, recortando las horas extras, extendiendo la jornada del día a la noche, recortando la noche y disminuyendo el valor del despido por parte de los empresarios. Esa ley se esperaba que generara 649.000 empleos en un lapso de cuatro años. Tenía un parágrafo que decía que si no se cumplía con estos objetivos volvería a lo anterior. Esta ley no cumplió, a lo sumo generó 140.000 empleos. No cumplió con las metas, pero llevamos ya 22 años con el recorte de derechos de los trabajadores.

Vanguardia presenta algunos puntos que han sido considerados como mitos, pero según el Gobierno apuntan a mejorar las condiciones de los trabajadores en el país.