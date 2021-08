Hace cerca de dos meses el Ministerio de las TIC lanzó una convocatoria para distribuir $85.000 millones entre diferentes medios de comunicación, con el objetivo de apoyarlos en la transformación tecnológica, sobre todo, en medio de la crisis que atraviesa el sector por la baja de publicidad. Sin embargo, LR conoció que ninguno de los postulantes cumplió, en simultáneo, con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros para acceder a los subsidios.

En total se presentaron 354 postulaciones y ninguna de las propuestas en las categorías de radiodifusión sonora, televisión, periódicos, revistas y medios digitales, cumplió con los tres requisitos exigidos. De acuerdo con las cifras del Ministerio, solo 15 de las 354 propuestas cumplieron con los requisitos jurídicos; y 205, con los financieros, pero ninguna con los técnicos.

De hecho, solo cinco medios, de los 354, lograron cumplir con dos de los tres requisitos: tres de ellos son digitales y dos de radio, pero ninguno pertenece lo que podría llamarse la categoría de grandes medios.

Para los expertos, este hecho no necesariamente habla mal de la tarea que hicieron los medios a la hora de presentar las propuestas, sino que también puede estar relacionado con la complejidad de los términos de la convocatoria del Ministerio.

Werner Zitzmann, el director de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), explicó que si bien la convocatoria demandaba tener requisitos exigentes con el propósito de generar transparencia, el proceso fue más complejo para los medios más pequeños.

“La convocatoria era muy exigente en razón de la transparencia que se le ha querido dar al proceso (...) . Pero al mismo tiempo, estaba dirigido tanto a grandes medios como a medios muy modestos en regiones, de emisoras comunitarias, etc. Entonces tener una misma vara muy alta para unos medios que son muy distintos en términos de su capacidad corporativa, de sus infraestructuras, era retador”, anotó Zitzmann.

Pero no solo fue cuestión de requisitos, el director de la AMI también aseguró que el tiempo fue un factor clave en el proceso de presentación de las propuestas, pues los medios no contaron con el plazo suficiente dado los tiempos de publicación del borrador, de los pliegos definitivos y de la fecha limite de postulación.

“Lo segundo es que los tiempos lamentablemente se volvieron muy estrechos porque pasó tiempo entre la publicación del borrador y de los pliegos definitivos. De hecho, desde que salió el borrador hasta que finalmente salió el pliego, tuvimos un tiempo en el que no sabíamos si sí iba a haber convocatoria o no y los medios estaban a la expectativa de lo que pasaba. Y si digo que estaban a la expectativa medios muy bien organizados, tratándose de medios chiquitos, regionales y con recursos más limitados hubo poco tiempo para presentar las propuestas. Entonces no me parece tan extraño que esto haya ocurrido”, dijo Zitzmann.

De acuerdo con el presidente de Asomedios, Tulio Ángel Arbeláez, esta convocatoria nació a raíz de la propuesta de las asociaciones y medios de comunicación al Ministerio, con el objetivo de tener ayudas en medio de la crisis que atraviesa el sector y en ese punto radica la importancia de que se puedan asignar los recursos.

“Todos los medios tenemos que estar haciendo la transformación al mundo digital y en esa transformación es importante la petición que le hicimos al Ministerio de las TIC”, explicó Ángel.

En ese sentido, los medios tendrían hasta el próximo viernes 13 de agosto para hacer los cambios pertinentes y subsanar sus propuestas.

De acuerdo con el director de la AMI, en las últimas semanas los medios han venido trabajando, de la mano de los funcionarios de la Cartera, para poder hacer los cambios pertinentes y pasar los requisitos de la convocatoria.

“De la retroalimentación que he recibido, la inmensa mayoría son cosas que se pueden corregir, cosas que les faltaron, como un acta de una junta, una cotización, en fin, cosas que pueden subsanar. Lo que tengo entendido es que llevan todas estas semanas teniendo conversaciones con funcionarios del Ministerio que los han guiado un poco sobre cómo cumplir y eso hace parte del periodo de subsanación, como se había previsto”, dijo Zitzmann.

Si bien los recursos que destinaron para esta convocatoria serían de gran ayuda para atravesar la crisis, Zitzmann aseguró que los medios tendrán que hacer una sumatoria de acciones en pro de mejorar el modelo de negocio, tales como innovar, negociar con plataformas de la industria, entre otras.

El valor de las propuestas es de 71,3% del total de la convocatoria

Aunque el Ministerio de las TIC destinó $85.000 millones para esta convocatoria de transformación digital en los medios de comunicación, las propuestas que se hicieron solo suman $60.685 millones, lo que representa 71,3% del total.

La única categoría en la que el valor de las propuestas supera el dinero disponible es la de medios digitales. Así una consecuencia directa de que se haya pedido menos dinero que el disponible es que no habría sorteo para adjudicar los subsidios, salvo en la categoría digital, explicaron los expertos.