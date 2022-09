$!No especule: lo que se sabe hasta ahora de la reforma pensional

Aunque lo anterior no es nuevo, estas afirmaciones generaron muchas dudas por la falta de claridad del jefe de Estado, ya que no se sabe de manera detallada cuáles serán las bases para dichos pilares, ni cómo se ejecutaría ese traslado entre fondos privados y Colpensiones.

El estudio de Fedesarrollo agrega que estos tres componentes del sistema contributivo se complementan con el Pilar Cero o No Contributivo, que otorga subsidios monetarios focalizados en la población más pobre, que no contó con la capacidad para aportar durante su etapa activa laboral.

Preguntas y respuestas

Consultamos a dos expertos en pensiones: Kevin Hartmann, abogado y estudiante de doctorado de la Universidad de Lovaina; y a Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales (ISP), para aclarar dudas enviadas por nuestros lectores

1. ¿Con las declaraciones del presidente Petro se abre de nuevo el debate sobre el sistema pensional de pilares?

Izquierdo: “Absolutamente. Lo que el presidente hizo fue dar línea al Gobierno y a la opinión sobre la que será su reforma pensional, que creemos será presentada en la legislatura que se inicia en marzo de 2023, el Gobierno - como anunció en campaña - propondrá crear un sistema de pilares en el que Colpensiones administre las cotizaciones de quienes aporten al sistema hasta cuatro smmlv”.

Hartmann: “Se abre de nuevo el debate porque, justamente, lo que dijo el presidente hacía referencia a eso, a la pilarización de los dos regímenes que hoy en día están compitiendo. Está repitiendo lo que dijo en campaña”.

2. ¿El presidente tocará los ahorros de los cotizantes de los fondos privados o no, con base en lo que dijo?

Hartmann: “El ahorro actual de los cotizantes de los fondos privados no se debería tocar y creo que no se puede tocar constitucionalmente, pero tampoco la propuesta en sí misma implicaría captura de esos recursos. Lo que se pretende es hacer un redireccionamiento de las cotizaciones, en donde las personas ya no puedan escoger a cuál de los dos regímenes acogerse, sino que todo el mundo tendrá uno solo con unas reglas uniformes y homogéneas. Esos ahorros que hoy existen no deberían tocarse”.

Izquierdo: “Es un tema para explicar con filigrana, pues si se implementa un sistema de pilares, quienes hoy sean afiliados a fondos privados y resulten en Colpensiones serán trasladados con su ahorro al régimen de prima media. De hecho, actualmente sucede día a día y el 95% de los traslados entre regímenes son de las AFP a Colpensiones. De manera tal que, quien se traslada se lleva su ahorro, el punto es que con pilares la decisión ya no la toma la persona, sino el sistema, según su nivel de ingreso base de cotización”.