Según dijo el nuevo jefe de la cartera a Blu Radio, la reforma se debe entender en tres direcciones “entender que hay actores que en medio de la pandemia han tenido terribles dificultades: las personas que están en la informalidad que necesitan una renta temporal de emergencia con ingreso solidario; aquellos jóvenes y mujeres mayores de 40 años que no encuentran oportunidades de empleo; el sector empresarial que necesita un subsidio a la nómina. Primero entender y actuar por esas necesidades y segundo enviar un mensaje claro a los mercados internacionales para encontrar estabilidad en las finanzas públicas”.

Además indicó que “lo primero que le pedí al equipo de Hacienda es que empecemos a revisar, rubro por rubro, el presupuesto de la Nación. ¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios. La necesidad es atender a los afectados por la pandemia, los aviones pueden esperar.”

Para el nuevo jefe de cartera el país tendrá que ser capaz de construir una reforma, "Me la juego por sacar adelante esta iniciativa. Que sea una reforma que soluciona el problema que tenemos en este instante. Nos permite sortear el momento y vamos a ir viendo cómo se comporta la recuperación de la pandemia”, dijo.

En entrevista con Caracol Radio, sostuvo que "el presidente señalaba ideas generales con ciertos inicios de consenso como prolongar impuesto a patrimonio alto. La idea es no tocar las pensiones y que no entre una eventual reforma, hay muchas familias que viven de la persona que recibe la pensión. El presidente ha sido claro que hay que lograr dos cosas: el apoyo a los actores vulnerables y garantizar la estabilidad fiscal del país. La reforma debe tener un sentido solidario. Veo en el sector empresarial la voluntad y sentido solidario", dijo.

Para el jefe de la cartera el camino a la nueva reforma estaría en “congelar masa salarial en servidores públicos, ser más eficientes con el gasto público, ahí hay cantidad de tema en austeridad en el gasto. Hay que eliminar tanto viático que se puede reducir, control de contratos. Hay un compromiso, reconociendo que un 80% del gasto público es inflexible a la baja".