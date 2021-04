Después de ser presentado en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible y tras la desaprobación del pueblo colombiano, el Ministerio de Hacienda anunció modificaciones al documento.

Según lo manifestó Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, en medios radiales nacionales, con la nueva Reforma Tributaria ya no se estimaría recaudar $23,4 billones, sino entre $18 y $20 billones. No obstante, advirtió que la primera propuesta era necesaria para atender los programas sociales que buscan brindar ayuda a las familias vulnerables del país.

“Entre más nos pidan que recortemos, pues menos serán los programas sociales”, dijo Londoño que los $23 billones son recursos para financiarlos.

“El mensaje es que busquemos las fuentes, porque entre menos tengamos, menos programas sociales tendremos”.

Así mismo confirmó que no se gravarán los insumos del sector agropecuario y ni los servicios públicos. El primer punto rechazado por el sector empresarial y el segundo por los congresistas ni los partidos políticos, que incluso han dicho que no acompañarán una reforma que contenga este artículo.

“Vamos a asegurar que en la cadena alimenticia que no tiene IVA, no se suba el valor del producto final. No gravaríamos los insumos al sector agropecuario”, resaltó.

Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, rechazó que desde el Ministerio de Hacienda se diga que sólo se retirarían algunos temas, pero que se mantiene la propuesta tal cual.

“Por favor equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”, escribió desde su cuenta de Twitter.