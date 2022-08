Nu Colombia, la filial de Nubank en el país, informó que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aprobó formalmente su solicitud para obtener la Licencia de Constitución de una Compañía de Financiamiento.

“Estamos muy felices de anunciar esta aprobación que nos da la posibilidad de continuar trabajando para convertirnos en líderes de servicios financieros digitales de Colombia. Así mismo, celebramos que hemos venido mostrando un crecimiento sostenido que nos ha permitido tener clientes en todo el país. Sabemos que este es tan solo el primer paso de un proceso que tiene varias etapas y el cual continuaremos gestionando de manera constante pues representa nuestra apuesta a futuro” afirma Catalina Bretón, gerente general de Nu Colombia.

La entidad aclaró que este hito no cambia las condiciones ni el producto que ofrecen hoy a través de su tarjeta de crédito Mastercard Gold, que no tiene cuota de manejo y se administra a través de la app de Nu en el celular. “Los clientes no sufrirán ningún impacto por esta solicitud y podrán seguir usando su tarjeta de crédito con total normalidad”.

En junio, la compañía anunció una inversión en el país de $1,5 billones para los próximos cinco años. La cifra se suma a la línea de crédito de US$650 millones que se invertirán en los mercados de México y Colombia.

“Tener esta licencia nos da paso para continuar con los planes de expansión de nuestro portafolio de productos de forma sostenible, ordenada y responsable como lo hemos hecho en los otros países donde operamos”, dijo Bretón.

En el mercado local, tras un año y medio de operación, Nu llegó a 211.000 clientes con corte al 31 de marzo y ha logrado tener clientes en todos los departamentos del territorio nacional. De hecho, entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, la compañía quintuplicó su base de usuarios.

En México ya ha llegado a más de dos millones de clientes, consolidando su posición como el mayor emisor de nuevas tarjetas del país.

Sobre sus resultados financieros, la compañía reportó una utilidad bruta de US$294,1 millones en el primer trimestre de 2022, lo que supone un aumento de 131% interanual.

“Este es el trimestre más fuerte en la historia de Nu. Alcanzamos casi 60 millones de clientes y una tasa de actividad récord de 78%. Nuestra fórmula de generación de ganancias nos ha ayudado a impulsar un récord de ingresos trimestrales de US$887 millones, con un bajo costo de adquisición de clientes, un aumento de los ingresos por cliente y una disminución del costo de servicio”, indicó la entidad.