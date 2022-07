Pero el nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien ve “como una prioridad la reforma tributaria que se presentará el 7 de agosto” incluirá la pena de cárcel para evasores, según lo explicó este martes en La FM. “La cárcel por evasión es una herramienta fundamental para el proyecto que tenemos, es algo que estará”.

“Lo que es claro que no se permitirá es que con el pago de una multa sea posible evadir la pena de cárcel, la evasión es una falta seria”, dijo Reyes. En la reunión del Pacto Histórico hace unos días en Medellín, los congresistas entrantes que asumirán desde este 20 de julio, también recibieron en la lista de proyectos que necesitaban de unión para las votaciones el de la tributaria con parágrafos como el de penas para quienes evadan impuestos.

Los temas que van saliendo de la reforma

En la misma entrevista de La FM, Reyes destacó que “Si un colombiano tiene ingresos mensuales de más de $10 millones, la reforma tributaria no afectará su bolsillo, o si el patrimonio no es de miles de millones no le tocará pagar más impuestos”, como parte de la aclaración de medidas que no estarán en el articulado.

Igualmente, el nuevo director de la Dian dijo que tampoco van los impuestos a bebidas azucaradas, según él porque sobre este tema, “la preocupación principal es que no se le meta la mano al bolsillo a ciudadanos de la clase media, los impuestos saludables no tienen por qué hacerlo”.

Sobre la polémica detrás de impuestos para iglesias, también se refirió, y aclaró que “hay una serie de entidades que no tiene ánimo de lucro y se contempla respetar ese tratamiento tributario diferencial, como las iglesias, que cumplen con ese fin social. Vamos a buscar es fortalecer los abusos que se hagan con esa figura”.