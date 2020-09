¿Pago por horas, el inicio de la Reforma Laboral?

Mitos y verdades

El Ministerio de Trabajo responde los mitos y verdades frente al decreto:

¿Es una reforma laboral?

No es una reforma laboral. Con el Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, no se están creando nuevas modalidades de contratación, las garantías y condiciones laborales hoy vigentes se respetan y mantienen.

¿Es una reforma pensional?

No. Es la reglamentación del artículo 193 del Plan de Desarrollo Ley 1955 de 2019, pero principalmente el cumplimiento del artículo 48 de la Constitución que faculta al Estado a otorgar beneficios periódicos a las personas que devengan menos de un salario mínimo.

¿Se elimina la posibilidad de acceder a una pensión?

No, al contrario, los regímenes pensionales siguen igual, lo que reglamenta es la posibilidad para que quienes ganan menos de un salario mínimo puedan ahorrar para la vejez. Muchas personas que están en la informalidad, mañana pueden tener un trabajo formal y cotizar al sistema pensional, y con su ahorro, sumando al Piso de Protección Social, podrá incrementar su ahorro para la vejez.

¿El decreto cambia de las condiciones laborales?

No, este decreto no modifica las normas laborales existentes de los trabajadores, lo que hace es reconocer a quienes, por diferentes circunstancias de su trabajo, no alcanzan a tener ingresos de un salario mínimo mensual.

¿Permite que el empleador no afilie a los trabajadores al sistema de seguridad social si los ingresos no superen un salario mínimo?

Con el Piso de Protección Social se da la posibilidad a las personas que no alcanzan a tener un ingreso de un salario mínimo mensual y que hoy no tienen ninguna cobertura, para que tengan un ahorro para el futuro.

¿Se están perdiendo garantías laborales de este decreto?

El Piso de Protección Social no altera la normatividad vigente sobre prestaciones sociales, el salario mínimo legal se respeta, este decreto es una respuesta a quienes en la actualidad perciben ingresos por debajo de un salario mínimo y no pueden ahorrar para su vejez.

