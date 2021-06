El estimativo de las entidades está hecho trayendo a valor presente el impacto económico de cada partido de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, y teniendo en cuenta la limitación del aforo de público en el Estadio Roberto Meléndez a solo el 25% de su capacidad, establecido por las autoridades de salud para el encuentro de la próxima semana entre colombianos y argentinos.

Según la Cámara de Comercio, si el aforo se llevara al 50% de la capacidad del escenario, los ingresos por cada partido para la economía local serían de $4.700 millones de pesos, y si se pasara al 100% subirían a $9.500 millones.

“En todos los casos los estimativos no incluyen los ingresos del Distrito que corresponden al 10% del valor de la boletería que debe pagar el promotor por el impuesto de espectáculos públicos”.

Basados en esos impactos esperados, los presidentes ejecutivos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza, y del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, respaldaron la realización del partido entre Colombia y Argentina, destacando además la importancia de espectáculos de este nivel para continuar posicionando a la ciudad internacionalmente como destino de eventos.

“La experiencia de Barranquilla como sede de la selección en los últimos años nos demuestra el efecto positivo que tienen los partidos de las eliminatorias en todas las actividades de la economía formal e informal vinculadas a este tipo de espectáculos, y si en situación normal eso tiene un alto significado en las circunstancias actuales es mayor aún. Necesitamos impulsar la economía local, recuperar la confianza colectiva e incentivar el consumo, y este juego contra Argentina es un excelente punto de partida para ello”, señaló el presidente ejecutivo de la CCB, Manuel Fernández Ariza.

Entre tanto, el presidente ejecutivo de Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, destacó que “las condiciones están dadas para acelerar la recuperación de todos los sectores productivos y especialmente de los más afectados como el comercio, los hoteles, los restaurantes, bares y las actividades deportivas y artísticas, que son justamente los más beneficiados con la fiesta del fútbol, siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad y manteniendo el autocuidado. Que avancemos seguros en la apertura plena de la economía preservando la vida es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo posible”.

De acuerdo con proyecciones de Mario Muvdi, presidente de COTELCO Atlántico, también como efecto del juego entre esas dos selecciones, la ocupación de los hoteles afiliados a ese gremio en la ciudad, llegaría al 35% en junio, cuando en mayo solo llegó al 22%.

ACODRÉS, a través de su directora ejecutiva, Magni Montero, expresó la esperanza de los afiliados a ese gremio de mejorar sus ventas con la presencia en los restaurantes y hoteles de los asistentes al partido Colombia-Argentina que vienen de otras ciudades y de los barranquilleros que siempre han dado muestra de su pasión por la selección. “En mayo las ventas de los restaurantes solo llegaron al 40% no obstante haber tenido cuatro fines de semana de celebración del día de las madres que es la fecha insignia de este sector. Por eso esperamos que el juego de este martes 8 de junio nos permita continuar con la recuperación que necesitamos”, señaló la dirigente gremial.

Las medidas

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó este lunes que se encuentra listo el dispositivo que se utilizará para los asistentes al estadio Metropolitano Roberto Meléndez que acudan a disfrutar del encuentro futbolero entre las selecciones de Colombia y Argentina, por las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar-2022.

“Todo está listo para vivir la pasión del fútbol en el partido Colombia-Argentina programado para este martes 8 junio, por lo cual la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso medidas para garantizar la seguridad y la movilidad a los asistentes al Estadio Metropolitano”, dice inicialmente el comunicado.

Entre las medidas y sugerencias de la entidad está la solicitud de que los aficionados no lleven sus vehículos particulares, “ya que el parqueadero del Estadio Metropolitano por seguridad no estará habilitado”.

- Para una mejor movilidad se recomienda salir temprano y así evitar congestiones.

- Si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves o use transporte público.

- La Policía de Tránsito desarrollará antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

- A los conductores se les recuerda no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

- Se solicita a los asistentes no llevar vehículos particulares, ya que el parqueadero del estadio Metropolitano por seguridad no estará habilitado.

- La Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán en puntos prioritarios para agilizar la movilidad.