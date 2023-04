Después de 19 meses, la tasa de usura, el interés máximo que pueden cobrar los bancos en los créditos de consumo, no mostraría un incremento, según conoció LR en el congreso que realiza Asofondos en Cartagena.

La decisión marcaría el camino a una estabilización de las tasas de interés luego del aumento que han tenido con la agresiva política monetaria que adelanta el Banco de la República para enfrentar la alta inflación.

Hoy la usura se encuentra en 47,09% y durante el día la Superintendencia Financiera certificará la tasa que habrá para el próximo mes, que no muestra una disminución desde octubre de 2021.

Desde entonces, la usura ha subido 21,47 puntos porcentuales y hoy se ubica en un máximo histórico que no se veía desde que cambió la metodología de su medición en abril de 2007. Con este nuevo escenario, la tasa finalmente comenzaría a recoger las decisiones que tomaron las entidades financieras desde principios de marzo, cuando redujeron las tasas de interés de las tarjetas de crédito, con algunas condiciones, y luego las trasladaron a otros segmentos.

La certificación del regulador coincidirá con la reunión de la Junta Directiva del Emisor, en la que los analistas esperan que el tipo de referencia se mantenga estable en 13 %. Solo 10 de 27 entidades financieras encuestadas por el Citi creen que aumentará la tasa en 25 puntos básicos. Las 17 entidades restantes, apuntan a que los codirectores no tocarán la tasa y por ende esta se mantendrá en 13 %.

“La tasa de usura refleja el comportamiento de las tasas de interés en la economía, pero es una tasa que es para el segmento de mayor riesgo. Las entidades financieras cobran la tasa de usura al perfil de deudores que consideran que tienen un riesgo más alto”, explicó Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana. Para el analista, una vez se vea que el tipo de referencia del Emisor empiece a ceder “probablemente será porque ellos ya vieron que la inflación ya está cediendo y eso podría reflejarse en una reducción en la usura”.

“La decisión de bajar tasas depende mucho de la política monetaria y del Banco de la República, por eso ellos no pueden ajustar tasas a todos los clientes, pues sus costos de fondeo no se ajustarán si el banco central no lo hace”, agregó Ana Vera Nieto, economista jefe de In On Capital.

Sin embargo, algunos analistas han alertado por el impacto que podría tener en la inflación. “Si la tasa de usura baja, y la tendencia del sistema financiero es disminuir el costo de los créditos, su efecto puede ser inflacionario. Los hogares contarán con más facilidad para endeudarse y generar más gasto”, consideró Wilson Triana, experto y consultor en banca y seguros.

Sin embargo, este temor ha sido desestimado por los representantes del sector. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, le dijo a La República en su momento que las reducciones que han venido haciendo los bancos no se han hecho de manera generalizada.