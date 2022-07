Bien temprano, a eso de las 8:00 a.m., el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le salió al paso de la polémica por los cambios a la junta directiva de la petrolera estatal Ecopetrol. En declaraciones al programa 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, afirmó: “Vamos a cambiar la junta de Ecopetrol”.

Estas afirmaciones se dieron unos días después de que el presidente electo, Gustavo Petro, trinara sobre este asunto: “No nos reten. El voto popular es mandato”, a lo que agregó minutos más tarde en otra publicación: “Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias”.

La inconformidad del Gobierno Petro se basa en que los accionistas de Ecopetrol (Minhacienda es el accionista mayor) tomaron la decisión de cambiar los estatutos el pasado 30 de marzo. El mayor cambio fue pasar de 2 años a 4 años el periodo de los miembros de la junta directiva.

De algún modo, la Asamblea dejó amarrada la junta hasta el 2025. Lo que le dejaría sin posibilidad de elegir a los miembros que tiene el gobierno corporativo de la compañía.

“Esto con el fin de que, sin importar quién llegara a liderar el país -y por ende más del 80% de las acciones de la compañía-, no se frene el buen comportamiento de la empresa ni los proyectos que están en marcha y los que vienen”, sostuvo el medio económico Valora Analitik.

Declaraciones

En medio de la entrevista al medio radial, Ocampo insistió en que el gabinete de Gustavo Petro sí haría cambios al grupo directivo. “Vamos a discutir ese tema en su momento con el Gobierno, pero ellos son los principales dueños de Ecopetrol. Como inversionista en energías alternativas, petróleo verde”.

El ministro de Hacienda del presidente electo señaló que respetarán la institucionalidad estatal, pero que cambiarán la junta directiva de la empresa. “No es que tengamos que cambiar toda la junta, eso ya lo veremos, lo que hizo el Gobierno (Duque) con Ecopetrol es un atropello”.

Con este mensaje, el Gobierno Petro deja clara su intención de poner en el directorio de la petrolera estatal a un grupo de personas que vayan en línea con sus objetivos de lograr la transición energética, incluyendo el presidente ejecutivo.

Actual Gobierno

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, también se refirió a la molestia de Petro frente a la decisión de la asamblea. Aseguró que Ecopetrol venía evaluando la situación y ha desarrollado transformaciones al interior de la empresa.

Reiteró que son falsos los rumores que han surgido de que, supuestamente, su Gobierno estaría intentando dejar funcionarios amarrados en la compañía de hidrocarburos.

“Se ha ido suscitando una controversia en relación con el gobierno corporativo, algunos dicen que se están atornillando a los miembros de su junta directiva para no poder ser remplazados. La empresa adoptó prácticas generales y todo gobierno como accionista mayoritario tiene la posibilidad de mover a todos los miembros de la junta”, afirmó Duque en entrevista con la cadena radial La FM.

Además reiteró que el Gobierno Petro tendrá libertad de hacer los cambios que necesite: “Si un gobierno quiere, puede hacer los reemplazos, de manera extraordinaria o de manera ordinaria. El próximo Gobierno está en libertad de hacerlo”.

Más declaraciones

Hacia las 10:00 a.m., en declaraciones a La W Radio, Ocampo enfatizó en que atornillar la junta directiva no fue una buena idea del Gobierno saliente: “Creo que nos están diciendo que no podemos tocar la junta directiva por cuatro años. Vamos a volver a las reglas anteriores. No tiene ningún sentido que nos hayan querido cambiar las reglas a último momento”.

Agregó que está a la espera del nombramiento del próximo ministro de Minas y Energía para discutir las políticas en relación con Ecopetrol, “pues no puedo determinar unilateralmente cuáles serán esas políticas”.

Explicó en la cadena radial que la transición, por ahora, sigue la decisión de revisar los contratos existentes para que Colombia se mantenga autosuficiente y exportando petróleo.

“Las otras tareas de Ecopetrol tienen que ver con las energías alternativas, con la investigación y apoyo a la producción de hidrógeno verde, son temas prioritarios de la agenda de la compañía”.

