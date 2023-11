$!¿Por qué todavía no sube el precio de la gasolina en noviembre? Este es el pronóstico

Ya van dos días de noviembre, y los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía no se han pronunciado sobre el alza del precio del galón de gasolina para este mes, como lo anunciaron en octubre, cuando se paró la subida.

Estimó el ministro que esa brecha se cerrará para el 2025. "No fue la pandemia la razón del congelamiento, aunque después se argumentó que fue por la pandemia (...) es el mayor conflicto macroeconómico que hoy tiene el país", aseguró Bonilla.

En ese evento también explicó que el congelamiento que se hizo a los combustibles, en años anteriores, es el que no permite bajar la inflación al ritmo deseado.

Vera aseguró que en este momento no se requeriría un ajuste en el precio interno de la gasolina en Colombia.

A la discusión se sumó Orlando Palomino Prieto, director de la Maestría en Recursos Energéticos de la Udes, y magíster en Sistemas Energéticos Avanzados, quien precisó que al no subir los precios de la gasolina en octubre y en lo que va de noviembre tiene un impacto fiscal, que lo ha evidenciado el Ministerio de Minas y Energía, y también el de Hacienda, al estimar un déficit para el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible de $20 billones al cierre del 2023.

Lo que significará solo para el mes de noviembre un subsidio de cerca de $1,47 billones y que claramente muestra la necesidad de empezar hacer ajustes prontamente sobre el particular, detalló el presidente de Xua Energy.

"Como Colombia es productor de petróleo, pero sus combustibles en alguna proporción son importados, por eso, nos termina impactando a todos porque hay un hueco fiscal que seguirá creciendo, si no se sube el precio de la gasolina. No obstante, hay un freno para que la inflación no aumente tan rápido, porque en Colombia la mayoría del transporte se da con vehículos a gasolina y diésel", explicó Palomino.

Agregó que dicho incremento gradual se refleja en absolutamente toda la actividad económica, especialmente lo relacionado con el transporte, que impacto la dinámica comercial, agropecuaria, esto termina impactando indirectamente los bolsillos de los colombianos.

"Incluso se plantea un incremento entre el 40 % y el 60 % en los costos operativos de camiones, volquetas, tractocamiones, buses, busetas y microbuses con el alza del diésel, que se prevé para febrero del 2024", dijo el académico.

Los beneficiarios