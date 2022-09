El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a la salida del término de la reunión de ponentes de la reforma tributaria, señaló que el incremento del precio del galón de gasolina será de $200 y no de $400, como se dijo inicialmente, en lo que resta del año, es decir, de octubre a diciembre.

“El acuerdo con el presidente es subir la gasolina $200 mensuales a partir de octubre por este año. Acpm no se va a cambiar el precio porque se cambiará la fórmula para tener en cuenta el biodiésel”, dijo el ministro de Hacienda.

Esto quiere decir que el valor de la gasolina aumentará en $200 octubre, $200 en noviembre y $200 en diciembre.

Sin embargo, aún no está firmada la resolución que aumenta oficialmente los precios por lo cual aún no es claro desde qué día en octubre regirá el cambio. Además, el ministro Ocampo no se comprometió con ninguna decisión sobre los precios de los combustibles para el 2023.

En este orden de ideas la gasolina en Bucaramanga para octubre costará $9.484; en noviembre, $9.684; y en diciembre, $9.884.

Taxistas piden subsidio a la gasolina, Gobierno responde

Con los incrementos que se avecinan para el combustible, los taxistas aseguran que tendría que subir mucho sus tarifas. Están muy preocupados por el incremento en el precio de la gasolina que ya anunció el Ministerio de Hacienda, pues su operación se haría mucho más costosa.

El Gobierno justifica el incremento de $400 que se iniciará en octubre, en que el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible ya acumula un déficit de $10 billones, y que en un año este podría ser de $40 billones, si no se ajustan las tarifas para que se cierre la brecha con los precios internacionales del petróleo.

En plata blanca, hoy los colombianos compran la gasolina como si el petróleo estuviera rondando los 50 dólares por barril, cuando está cercano a los 100 dólares, y estuvo incluso por los 130 dólares. Esa diferencia la paga el Estado del Presupuesto General de la Nación y de las utilidades de Ecopetrol. Por eso, el Gobierno decidió subirle al precio.

Obviamente aumentar el combustible tiene efectos muy importantes en toda la sociedad, pues con ello aumenta el costo de transportar cualquier cosa, sea carga o pasajeros, de ahí que los taxistas estén preocupados.

Ante las súplicas del sector, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que el aumento generalizado de la gasolina lo será para todos los sectores, mientras que Acpm (diésel) y gas no tendrán incremento.

“El presidente ha creado un escenario de diálogo con los pequeños transportadores, taxis, servicio público y motociclistas para determinar si se establece un subsidio o una compensación a ese incremento del precio de la gasolina”.

En cuanto a las motos, Reyes indicó que la propuesta inicial es una reducción del valor del Soat que compensa el alza del precio de la gasolina. “Mientras que a los taxis y otros transportadores, la propuesta es que el Ministerio tendrá una mesa de trabajo para escuchar propuestas y alternativas para buscar una compensación a ese incremento de la gasolina. Y así la prestación del servicio no se afecte”.

Lo que sí es claro es que no se aumentará el precio del Acpm o diésel, para no afectar el transporte de carga y mitigar el efecto que esto podría tener en la inflación, especialmente la de alimentos.