Presidente de Ecopetrol cambia de opinión y ahora dice que ojalá haya más contratos de exploración en Colombia

Tras conocerse el informe de resultados del primer trimestre de Ecopetrol, que sorprendió a la baja, luego de un año entero de resultados históricos en los que las utilidades no paraban de crecer, con una utilidad neta de 5,66 billones de pesos, lo que supone un caída del 13,9 % con respecto al mismo periodo de 2022 cuando sumó $6,57 billones, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reveló este miércoles, según Valora Anilitk, que no es cierto que haya dicho que no va a haber firma de nuevos contratos petroleros y de gas en Colombia.

El directivo petrolero afirmó: “Ojalá haya más contratos y haya más rondas”, para seguir fortaleciendo a la compañía.

Con estas declaraciones cambia de parecer y postura, cuando al inicio de su Presidencia, cuando aseguró descartar la firma de más contratos de exploración y producción de hidrocarburos de Ecopetrol en Colombia, declaraciones que le costaron a la compañía $6,2 billones por su caída en bolsa, sumado al periodo de exdividendos.

Cambio de postura

Este cambio de Roa se da mientras asiste a su primera conferencia de resultados al corte del primer trimestre de 2023 con analistas y medios de comunicación.

Asismimo, en este encuentro dijo que mantendrá operación en Permian de Estados Unidos para financiar transición energética.

El reciente informe de resultados da cuenta que con los ingresos del primer trimestre del 2022, la utilidad bruta de la petrolera ascendió a $16 billones, 10 % más que en el mismo periodo del año anterior, pero al aplicársele los nuevos impuestos, que le costaron 44 % más, la utilidad neta atribuible a los accionistas se redujo 13,9 % llegando a $5,66 billones.

De acuerdo con la compañía, el Grupo Ecopetrol obtuvo un “resultado financiero destacable a pesar del cambio en el entorno de precios”.

El informe resumió así los grandes resultados: En el primer trimestre del año registramos ingresos por $38,9 billones, una utilidad neta de $5,7 billones, un Ebitda de $17,8 billones y un margen Ebitda de 46 %.