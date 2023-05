El Gobierno Nacional anunció anoche un incremento de $600 en el galón de gasolina, un aumento nunca antes visto.

Aún con este incremento, dijo el Ministerio de Minas, “Colombia sigue teniendo uno de los precios de la gasolina y diésel más baratos de América Latina”. La cartera agregó que de todas formas el Fondo sigue funcionando, pues si no hubiera sido así el precio por galón de gasolina corriente estaría $4.700 por encima y el de diésel costaría $8.800 más.

El objetivo es de darle solución más rápidamente al déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles que cerró el año pasado en 36,2 billones de pesos, una cifra escandalosa.

¿Por qué?, $36 billones de pesos son muchísima plata en un país que destinó este año $5,5 billones para el sector de Agricultura, $7,0 billones para la Rama Judicial, $7,9 billones para Vivienda y $14,4 billones para Prosperidad Social (donde se concentran muchos de los subsidios), Restitución de Tierras y Memoria Histórica. Todos estos sectores suman poco menos que el déficit del fondo que mantiene sin tanta presión los precios de la gasolina.

Sin embargo, de ese monto ya se han girado $18,3 billones, con lo que este año se deberán pagar $25,8 billones, pero como el precio de la gasolina no ha subido lo suficiente como para alcanzar los precios internacionales del petróleo y cubrir la devaluación del peso, cada día sigue aumentando el hueco fiscal.

De ahí que el presidente Gustavo Petro haya manifestado en el Congreso de Asofondos, el viernes pasado, su preocupación por el mantenimiento de dicho fondo, que si no se resuelve seguirá creciendo y endeudando mucho más a la nación, pues no parece que el precio del petróleo empiece a bajar contundentemente.

Petro habla de inequidad

“Resulta que el señor (Iván) Duque, discúlpenme que hable del pasado, decide por sus afanes políticos que no va a subir el precio de la gasolina cuando el precio internacional se dispara y nosotros importamos gasolina, entonces Ecopetrol importa caro y vende barato”, explicó Petro.

Además, aseguró que se molestó cuando descubrió que gran parte de ese dinero saldrá de los dividendos de Ecopetrol y que la decisión había sido tomada por su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“Entonces me dejan el último artículo de una ley que dice que se puede pagar con los dividendos o los ingresos de la nación y lo hicieron y mi ministro lo hizo y yo no me había dado cuenta”, sostuvo el mandatario.

Y es que luego de la asamblea de accionistas de Ecopetrol, en abril pasado, el Ministerio de Hacienda reveló que el déficit iba en $28 billones, esto quiere decir que si se destinan $21,57 billones del aporte de Ecopetrol al saldo de la deuda del Fondo del segundo, tercer y parte del cuarto trimestre 2022 a saldar este déficit, quedarían $6,4 billones todavía en la cuenta. La entrega de ese monto se tendrá que hacer en cualquier momento antes de finalizar el año.

“¿Por qué de los ingresos estamos pagando el subsidio a la gasolina?, ¿saben qué significa eso? Que si yo con los ingresos gasto en los más pobres se trata de que el señor que carga bultos, la señora campesina que siembra papa o incluso el desempleado están subsidiando al señor que tiene la Toyota y usa la gasolina para llenar la Toyota y eso es de una enorme inequidad”, dijo Petro.

También puede leer: Si se frena la exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, se perderían hasta el 13 % de los empleos y 1,4 puntos del PIB en los departamentos

“Así cómo vamos a construir un país equitativo, o darle oportunidad a la gente de abajo para que tenga una opción”, fue el reclamo del presidente a los asistentes al Congreso.

Y en cierto sentido el presidente tiene razón, así lo considera Carlos Vasco, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, quien explicó que cuando se subsidia la gasolina no se sabe quién es el que llega a cargar combustible en una estación de servicios, y recibe el mismo subsidio por galón quien llegue en moto, en un carro viejo, en un taxi, en un camión o en un vehículo de lujo.

“Lo que no es cierto es que haya una mayor proporción de personas de ingresos altos tanquiando sus vehículos frente al resto de la población que usan gasolina. Son más las motos, los transportadores de carga, los transportadores escolares, los buses y los carros de baja gama que las camionetas de lujo”, anotó el docente.

En ese sentido, Jorge Enrique Robledo, exsenador y directivo del partido Dignidad, mostró su desacuerdo con los planteamientos del mandatario, pues ya es conocido que el 30% del consumo de gasolina en Colombia es por cuenta de las motos que “no son privilegiados y sí suelen ser trabajadores”.

Según el Runt, las motocicletas representan el 60% del parque automotor, y el 97% de ellas tienen un cilindraje menor a 200 centímetros cúbicos (bajo).

La gasolina seguirá subiendo

El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya se refirió a si subirá el precio de los combustibles, incluido el diésel, también para vehículos de carga y aseguró que, por ahora, no se hará. Sin embargo, sí se mostró de acuerdo en revisar las fórmulas del fondo de estabilización.

“Tenemos que revisar las fórmulas, y creo que el país tiene que entrar también en la revisión de la fórmula del fondo de estabilización de gasolina, porque buena parte de ese combustible lo estamos poniendo a precios internacionales, pero se produce en Colombia a precio nacional”, indicó.

Y aseguró que la gasolina en Colombia seguirá subiendo hasta alcanzar el precio internacional, es decir, unos $16.000 por galón, según sus cálculos. Los expertos no esperaban un alza de $600 e indicaban que si cada mes el incremento era de $400, tomaría 14 meses alcanzar los precios del mercado internacional; pero el Gobierno anoche mostró que tiene más afán.