Prohibición del 'fracking' en Colombia está a dos debates de convertirse en ley, ¿qué impacto habrá?

A dos debates de convertirse en ley de la República se encuentra la prohibición del 'fracking' y los yacimientos no convencionales en Colombia. El Gobierno Petro, con su Ministerio de Ambiente, se ha encargado de liderar esta iniciativa y ratificó su posición sobre la protección del agua, el suelo y los ecosistemas del país. Esta semana se realizó una audiencia pública, citada por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en la que la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, hizo un fuerte llamado para que se genere conciencia sobre los impactos que traería el 'fracking' en medio de la crisis climática que ya enfrenta Colombia.

Durante la audiencia, las comunidades también tuvieron la oportunidad de intervenir y mostrar sus puntos de vista sobre el 'fracking', así como los aprovechamientos reales que se le pueden dar a los suelos productivos en Colombia. Además, Muhamad aseguró que “el 'fracking' no afecta la economía. Esto no estaba proyectado en las cuentas fiscales del Gobierno Nacional, por lo que no habrá ningún tipo de riesgo económico”. También el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, indicó que este Gobierno se ha propuesto superar la dependencia de los hidrocarburos. "En el diseño de la política que tenemos para más adelante, el uso del 'fracking' no es una opción", dijo el funcionario. Brigitte Baptiste Ballera, bióloga colombiana​ y rectora de la Universidad EAN, cuestionó la postura del Ministerio de Ambiente. "No hay pruebas, solo supuestos. Se suspendieron los proyectos piloto. Se invoca mal el principio de precaución. Se usan las sospechas ambientales para atacar el capital corporativo. ¡Mejor ir directo contra la gran empresa sin sacrificar la ciencia para eso!" Proyectos pilotos Hay que recordar que el 'fracking', también conocido como fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, es la técnica con la que se realiza la inyección de un fluido compuesto por agua (91 %), arena (6 %) y aditivos químicos (3 %), a alta presión, para extraer hidrocarburos que están contenidos en la roca generadora.

Ante este panorama, desde noviembre del 2022, Ecopetrol se adelantó y comenzó el proceso para deshacer los contratos de proyectos no convencionales en Colombia, entre ellos el ‘fracking’. El primer piloto se llama Kalé, que cuenta con un presupuesto de inversión de 76 millones de dólares, de acuerdo con la petrolera estatal. En ese caso particular, el 27 de marzo del 2022, la Anla aprobó la licencia ambiental para este proyecto. El segundo piloto se llama Platero, operado por Ecopetrol y ExxonMobile. Tiene una inversión de 56 millones de dólares. Los dos proyectos contemplan la realización de operaciones en Puerto Wilches (Santander). Estos contratos buscan adelantar la técnica ‘fracking’ para encontrar información científica, social, ambiental, técnica y operacional, que después le puede servir al Estado para desarrollar la política de yacimientos no convencionales. Antes de dejar la presidencia de Ecopetrol, Felipe Bayón habló sobre el ‘fracking’ en Santander y le dijo a este medio que la empresa petrolera trabajó muy juiciosamente para preparar los proyectos pilotos de la extracción no convencional. Pero también fueron realistas al saber que si el Gobierno nacional y, particularmente, el Congreso de la República deciden que no hay ‘fracking’ en Colombia, entonces Ecopetrol no lo hará. Académicos de Santander consultados por Vanguardia afirmaron que esta decisión tanto del Gobierno nacional como de Ecopetrol era de esperarse ante la política gubernamental de no al ‘fracking’.