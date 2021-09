Proponen beneficios para bares y restaurantes con la Tributaria

El recuado con la reforma

$15,2 billones se recaudarán:

Fuente de donde se obtendrá el dinero:

$1,9 billones plan de austeridad en el gasto del Estado.

$2,7 billones del fortalecimiento de la lucha contra la evasión y elusión fiscal.

$10,6 billones del aporte solidario del sector empresarial.

$6,7 billones se obtendrán del aumento en la tasa de renta corporativa del 30 al 35%

$3,9 billones de la reducción del descuento del impuesto de industria y comercio (ICA).

Lo que sucedió en el debate

A pesar de que en el Senado y la Cámara de Representantes se hizo la proposición de aplazar el debate de la tributaria, debido a que la ponencia fue radica el pasado lunes 6 de septiembre sobre las 4:45 p.m., fue negada. En el primer recinto con una votación de 64 por el no y 24 por el sí, y en el segundo con 113 votos en contra y 33 votos a favor.

“¡Claro que es necesario que tengamos una Reforma! Pero no de afán, a los pupitrazos y con un tiempo absurdo para socializar con la ciudadanía los puntos que contiene”, manifestó Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde, durante su intervención en el debate.

Por su parte, el senador Wilson Arias propuso que la iniciativa del gobierno Iván Duque se archivara. Además, pidió realizar una inversión social para la creación de un millón de puestos de trabajo. También denunció que sólo 6.000 micros y pequeñas empresas fueron beneficiados con las ayudas establecidas por el Gobierno.

De otro lado, para los defensores de la iniciativa, la tributaria planteó una ampliación del programa de Ingreso Solidario a más de cuatro millones de hogares, lo que es beneficiar 14 millones de personas, especialmente las mujeres.

El senador del Centro Democrático, Nicolás Fernando Araújo, destacó la idea sostener el empleo formal con el subsidio a la nómina llegando a las micro y pequeña empresa y la posibilidad de que se mantengan hasta diciembre de 2022. La matrícula cero para los estratos 1,2 y 3 se mantendrá como política de Estado; en cuanto al empleo se va a incentivar con un 10% de subsidio a quienes creen nuevos puestos de trabajo y 15 % si son mujeres; se espera generar 700.000 empleos.

A su turno, la senadora Emma Claudia Castellanos, aseguró que la reforma tributaria debe resolver también los problemas de fondo, como el endeudamiento.

“El nuevo texto de la reforma tributaria refleja los enormes esfuerzos de diálogo por más de cinco meses del ministro de Hacienda Juan Manuel Restrepo, y si bien tiene mecanismos para atender parcial y temporalmente las necesidades sociales que apremian al país, aún debemos tener bajo la lupa el endeudamiento que ha llegado al 70% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual pone en riesgo no solo la calificación soberana, sino los ingresos y las fuentes futuras de financiamiento”, señaló Castellanos.

Para la senadora, “es posible que este nuevo proyecto de ley ayude a solventar un poco las necesidades coyunturales, pero los problemas de fondo siguen y no podemos seguir repitiendo el mismo error y no darle suficiente importancia al nivel de deuda. Esto demuestra que se le debe al país una respuesta coherente no solo con el momento social, sino con el futuro económico de la Nación”.