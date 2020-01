Aunque no fue muy notorio por su intensa fluctuación en los meses anteriores, este jueves el dólar abrió al alza, justo después de la firma de Donald Trump del pacto con delegados del gobierno chino. La moneda extranjera abrió la jornada 16 pesos más caro que el miércoles y ese mismo día superó de nuevo los 3.300 pesos, después de llevar lo corrido del 2020 con un valor por debajo de los $3.200.

Otro de los efectos directos, según el profesor asistente de Economía de la Universidad de Los Andes, David Pérez Reyna sería un aumento en la confianza de los inversionistas internacionales, pero esto dependería del comportamiento de la tasa de cambio, que, al menos en las dos jornadas pasadas aumentó.

Aunque algunos expertos aseguraban en días pasados que la tasa de cambio podría bajar una vez se alcanzara un acuerdo binacional, lo cierto es que la falta de un pacto de fondo entre Estados Unidos y China genera que los efectos en la economía mundial no sean tan previsibles y que haya que mantener estrategias de control económico interno como una manera de evitar efectos no esperados.

“Si bien este acuerdo inicial representa un avance positivo, la ausencia de un acuerdo estructural entre China y Estados Unidos mantiene algún grado de incertidumbre entre los empresarios, por lo que es importante mantener el monitoreo sobre la evolución de este tema”, afirma María Claudia Lacourte, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham Colombia.

En el aspecto estrictamente arancelario, la experta destaca que el país sale beneficiado.

“Colombia, ante este escenario, se mantiene con las oportunidades abiertas dado que, por los beneficios del Trata-do de Libre Comercio, nuestras exportaciones entran sin arancel a Estados Unidos. Sin embargo, es importante mantener en el radar esta situación y estar atentos”, añade Lacourte.

A pesar de los aspectos mencionados, no todos son necesariamente positivos tras la firma de un acuerdo. “Un efecto malo es que con el conflicto comercial tanto EE.UU. como China empezaron a buscar nuevos proveedores, y Colombia podría haber sido considerado. Con el acuerdo, ya no está esa posibilidad gratis, y toca volver a competir (eso en sí puede tener efectos buenos sobre la economía colombiana, pero no a corto plazo)”.

Comercio exterior

Para el director de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, los efectos que tuvo la guerra comercial en la economía colombiana se evidenciaron en los precios de productos de exportación.

“Esa caída de la demanda china nos pegó en la parte de venta de productos básicos como el carbón, petróleo, ferroníquel; los precios de esos producto se vieron afectados y eso explica en buena medida por qué nuestras exportaciones se cayeron”, explica.

De cara al futuro, Díaz añade que “si bien no resuelve los líos ni cambia los aranceles que se habían establecido, por lo menos establece una tregua, lo cual permitirá que el comercio tenga un mejor ambiente para su desarrollo; ahora, tenemos que ver la fase dos para ver cómo se desescala el conflicto y se eliminan las barreras arancelarias que se establecieron”.

Dólar

Por su parte, el economista y abogado José Roberto Acosta advierte que, contrario a lo que muchos han expuesto, el precio del dólar irá al alza puesto que el acuerdo fortalecerá la economía estadounidense.

Cabe anotar que en dólar se está cotizando sobre los 3.300 pesos y ha presentado una tendencia a alza durante la última semana.

“Yo veo dólar al alza por el fortalecimiento y tranquilidad de la economía norteamericana; además el acuerdo da vía libre a que la reserva federal limite su política expansiva en materia monetaria, que hace un año había planteado para frenar a guerra comercial porque si no hay guerra no se necesita ese combustible monetario”, explica.