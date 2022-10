¿Qué pasó con el ajuste del Soat y cómo bajaría su precio en 50%?

A su turno el Ministro dijo en declaraciones a los medios que el tema está en estudio y confirmó que no hay decisión alguna al respecto.

De esta forma, parece que el anuncio realizado por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de que el Gobierno estaría planteando reducir los costos del Soat no tranquilizó a los moteros.

La crisis con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) no para, y no solo por los casos de suplantación y estafa que recientemente reportó Fasecolda, en los que se estaban ofreciendo estos seguros bajo el nombre de la entidad, sino también porque hoy Bogotá amaneció con un nuevo paro de moteros.

Así se distribuye la prima

Lo primero es entender que el valor que paga por este seguro no va en 100% para que las compañías aseguradoras gestionen el riesgo y cubran las atenciones de las víctimas de accidentes de tránsito, sino que, por ley, 52% es una contribución a la Adres para financiar al sistema de salud; 14,2% también se transfiere a la Adres para cubrir las atenciones de las víctimas de accidentes de tránsito en las que el vehículo involucrado no estaba asegurado con Soat o no pudo ser identificado; y 3% va a financiar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Así, de cada $100 que paga un ciudadano por su Soat, en promedio, $46 se destinan a contribuciones y transferencias, y quedan $54 para que las aseguradoras cubran los siniestros y los gastos de operación del ramo

El problema ahora radica en que ese 54% no alcanza para pagar los siniestros en categorías como la de las motos, por ejemplo.

Fasecolda detalla que para las motocicletas de 120 cc, de los $556.500 que una persona paga en 2022 por el Soat, la aseguradora puede disponer solamente de $283.8926 para cubrir el riesgo y gestionar el seguro. Pero se estima que son necesarios $579.851 por cada póliza solamente para poder cubrir los siniestros de dichas motos, “por lo que claramente esta categoría se encuentra en un déficit para hacer frente a su cobertura”.

Mientras tanto, los vehículos familiares de 1500 a 2500 cc, que tienen menos siniestralidad, solo necesitan $40.034 por póliza de $448.900 para cubrir los siniestros de los vehículos de esta categoría.

Justamente la prima de esos vehículos es la que ayuda a cubrir el déficit que hay en las motos, para hacer viable el sistema.

Para lograr la cobertura total de los siniestros, la Superfinanciera estableció un sistema de subsidios cruzados en el cual las categorías con mayor siniestralidad, como las motocicletas y los buses urbanos, son subsidiados por los vehículos que tienen una siniestralidad menor como los automóviles, camionetas, entre otros; esto bajo los principios de moderación, equidad y suficiencia de los recursos.

El gremio de las aseguradoras detalla que si no existiera ese sistema de subsidios cruzados, las personas con motos de la categoría 120 cc deberían pagar $1.235.900 por su póliza del Soat, mientras que las personas con vehículos de la categoría 521 deberían cancelar solamente $87.000 por esta póliza de seguro.