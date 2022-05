Los reportes en una central de riesgos hacen parte de la garantía reputacional que permite el acceso al crédito por parte de personas y empresas.

Por lo tanto, estar reportado es un asunto de importancia a la hora de acceder al crédito, pues quienes otorgan crédito tienen la oportunidad de conocer la historia de crédito que han construido los titulares de la información, y que en la mayoría de las ocasiones, es positiva.

Hoy, el 92% de los reportes corresponden a datos positivos.

Los reportes negativos, por el contrario, se generan cuando hay un incumplimiento en el pago de las obligaciones financieras o en algunos casos se presentan reportes accidentales o injustos ante centrales de riesgos que deben ser atendidos por los titulares de la información.

DataCrédito Experian ha establecido los siguientes canales para que cualquier persona consulte de manera gratuita su historia de crédito y presente reclamos en caso de ser necesario ante una entidad que lo reportó accidentalmente en ejercicio del derecho de la Ley de Hábeas Data.

Tenga en cuenta

De acuerdo con Natalia Tovar, vicepresidente Jurídico de DataCrédito Experian, “Si una persona (titular de la información) no está de acuerdo con el reporte efectuado por una entidad a las centrales, porque la información reportada no es correcta o porque no ha contraído obligaciones con esa entidad y por ello considera que ha sido víctima de suplantación, tiene el derecho a presentar un reclamo ante la entidad que efectuó el reporte (fuente de información) o ante DataCrédito, quien dará traslado a esta, para que revise la información reportada y, de ser el caso, actualice o elimine el reporte efectuado”.

Si el reclamo se presentó ante DataCrédito, este deberá registrar en la base de datos e incluir en el registro individual, en un término no mayor a dos (2) días hábiles, una leyenda que diga “reclamo en trámite”.

DataCrédito dará traslado de la solicitud a la Fuente de información en un término máximo de dos (2) días hábiles. En este caso, la Fuente tendrá un término máximo de 10 días hábiles para dar respuesta a DataCrédito, contado desde la recepción de la solicitud.

Si el reclamo se presentó ante la Fuente, ésta deberá informar a DataCrédito sobre la recepción del reclamo dentro de los dos días hábiles siguientes a su recibo, de forma que se incluya la leyenda de “reclamo en trámite” dentro de los dos días hábiles siguientes a haber recibido la información de la Fuente.

Paso a paso

La fuente de Información tendrá un término máximo de 15 días hábiles para atender el reclamo y reportar la información a DataCrédito, en los casos en que fuera necesario modificar la información registrada en el banco de datos.

El término máximo para atender la petición o reclamo será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.

Cuando no fuere posible atender la petición dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los ocho días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Si el reclamo se relaciona con la manifestación que haga el titular de ser víctima de suplantación o falsedad personal y como consecuencia de esto se le haya exigido el pago de obligaciones, una vez presentada la petición de corrección por parte del titular de la Información directamente a la fuente de Información, adjuntando los soportes correspondientes, la fuente deberá:

1. Cotejar los documentos utilizados para adquirir la obligación con los aportados por el titular en un término de diez (10) días.

2. Modificar los datos positivos o negativos que reflejen el comportamiento de pago del titular en su historia de crédito e incluir una leyenda que diga “Víctima de Falsedad Personal”.

La Fuente, si así lo considera, deberá denunciar el delito de estafa del que haya podido ser víctima.