La industria aseguradora mundial enfrenta uno de sus retos más grandes: la lucha contra el fraude.

El costo que implica, para las compañías de seguros, y para la sociedad, no solo se representa en la pérdida monetaria que, según cifras de Fasecolda, para el segundo semestre de 2021, fue de $67.950 con 9.916 casos reportados, en el que los seguros más afectados fueron automóviles, hogar y salud.

También es un llamado a adoptar mecanismos de auditoría y detección por parte de las aseguradoras y de la sociedad en general.

Para evitar los fraudes en seguros, es importante combinar la información proveniente de fuentes confiables con el sentido común. Allianz Colombia recomienda estas consideraciones a tener en cuenta:

1. Corrobore credenciales

Antes de realizar la compra, valide las credenciales del asesor de seguros en los canales autorizados por la compañía aseguradora.

De igual manera, la persona interesada debe verificar que el tipo de póliza que pretende adquirir sea un producto comercializado por la compañía de seguros. Así como validar que la compañía de seguros sea reconocida y/o aparezca relacionada dentro de las autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Y, como siempre frente a temas de fraude, corrobore la ortografía, que el nombre de la compañía de seguros esté bien escrito, que el uso de marca sea el correcto y que la información coincida con el que aparece en la página web de la compañía.

2. El canal de contacto es clave

Las compañías legalmente constituidas, y que cumplen la ley a cabalidad, pueden contactar a posibles clientes o asegurados a través de canales oficiales y, de manera directa, como vía telefónica o el correo autorizado de la compañía que usted fácilmente puede verificar en la página web.

Desconfíe del contacto realizado a través de redes sociales, más aún si le piden realizar pagos a través de links desconocidos o aportar documentos.

Adicionalmente, desconfíe del uso de canales no institucionales y no verificables como WhatsApp entre otros mensajes de texto, donde se utilizan enlaces que no generan confianza o no están direccionados a la página web de la compañía de seguros.

Recibir un enlace falso por redes sociales como Facebook o Instagram, así como a través de aplicaciones de mensajería, puede tratarse de un ataque de phishing, donde crean una página que simula ser real, pero se trata de una falsificación diseñada para robar credenciales y claves.

“Luchar contra el fraude es una tarea conjunta en la que gobierno, empresas aseguradoras y ciudadanía jugamos un rol fundamental. Desde Allianz adelantamos campañas informativas y nos unimos a la que, actualmente, realiza Fasecolda para generar consciencia sobre este delito y reducir su incidencia por medio de la prevención” afirmó David Colmenares Spence, CEO de Allianz Colombia.

¿Cuáles son las modalidades de fraude más frecuentes?

- Son comunes aquellos casos en los cuales personas inescrupulosas utilizan la necesidad de empleo para contactar a alguien y ofrecerle una oportunidad laboral en una empresa estatal y/o en la misma compañía de seguros donde, como requisito, debe consignar un dinero para una supuesta póliza a una cuenta no institucional.

- La solicitud de pagos de primas de pólizas para adquirir el desembolso de un crédito financiero a través de enlaces a páginas de dudosa reputación, mensajes de texto o redes sociales, en donde para garantizar el desembolso se requiere realizar un pago a una cuenta bancaria a nombre de una persona natural.

- Recibir contacto vía enlaces, mensajes de texto, WhatsApp o Facebook con ofertas de préstamos a tasas muy bajas, sin importar su nivel de reporte en centrales financieras u ocupación, en las que solicitan, como requisito para el desembolso, el pago de una prima.