La reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés, que ya está en 5,0%, sigue generando reacciones y esta vez fue el propio jefe de Estado, Iván Duque Márquez quien se pronunció al respecto.

“Soy respetuoso de la independencia del Banco de la República, pero de nuevo es un mensaje no solo a esa entidad, sino a todos los bancos centrales: la inflación que se está teniendo hoy en el mundo es una inflación que viene de afuera, que viene por unas circunstancias que han alterado el mercado logístico, la oferta de productos y ahora con esta situación de Ucrania-Rusia vamos a seguir teniendo más presiones inflacionarias, entonces los aumentos de tasa de interés no pueden terminar en reducir el crecimiento de la economía y si eso ocurre afectarán el empleo, el dinamismo de muchos sectores y por lo tanto terminarán afectando las expectativas de crecimiento. Una cosa es tomar medidas para darles señales a los mercados, pero lo que no puede ocurrir es que por esos aumentos de tasa se conduzca a frenar el crecimiento”, precisó Duque.

Las precisiones de Duque se conocieron al término de la ceremonia de inauguración del cuarto parque solar instalado en el departamento de Bolívar, el Parque Solar Tucanes, esta vez en jurisdicción de Santa Rosa de Lima, por cuenta de la compañía española Grenergy Renovables, con una inversión inicial de 11 millones de dólares y una capacidad de 12,7 megavatios.

Además: Al país le conviene un solo sistema pensional de ahorro individual con varios pilares y solidario: presidente de Protección

"Lo hicimos posible”

El mandatario nacional destacó los avances en materia de energías renovables en el país y dijo: “Esta revolución de las energías renovables que empezamos sigue avanzando, generando empleo, trayendo desarrollo e inversión. Cuando empezamos el Gobierno nuestro teníamos 28 megavatios instalados, 0,2% de la matriz energética del país en renovables no convencionales, este año vamos a cerrar con 2.800 megavatios instalados, 100 veces más de o que tenía Colombia y eso demuestra que la inversión está llegando, se está generando el empleo y sobre todo Colombia es hoy el líder de esa transición energética. Lo hicimos posible”, dijo Duque.

Explicó que “Nosotros esperamos que el porcentaje de la capacidad instalada en renovables esté cerrando el año 2022 muy cercano al 14 o 15% y llegar al 20% en el primer semestre del 2023”.

Las inversiones de Grenergy renovables

El cuarto parque solar de Bolívar, el Parque Solar Tucanes, se estaría conectando en las próximas semanas al Sistema Interconectado Nacional.

La obra hace parte de un primer paquete de proyectos para Colombia, seis en total, señala Gonzalo Rojas, director de Desarrollo de Proyectos de Grenergy. Los otros cinco están en el Tolima (3 proyectos) y en Córdoba (2).

También le puede interesar

Este proyecto tiene una capacidad de 12,7 megavatios y se conectará al Sistema Interconectado Nacional a través de la Subestación Bayunca .

El montaje del parque demoró cerca de seis meses. Hacia el futuro la compañía miraría proyectos de almacenamiento de energía (baterías).

Adicionalmente se avanza en el montaje de un segundo paquete de proyectos que aportarán 72 megavatios y que proveerán de electricidad a su cliente que es la empresa Celsia. Las inversiones iniciales en el país son de 60 millones de dólares.

Daniel Lozano, director de Estrategias de Grenergy Renovables, indicó que esta es una empresa desarrolladora, constructora y operadora de proyectos renovables, solares y eólicos; y proyectos de baterías de almacenamiento. Es una empresa española que se creó en 2007 y actualmente está presente en 10 países.