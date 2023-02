Analizó que el capitalismo no crece sobre el trabajo esclavo, que eso es un anacronismo, y que la productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar, sino de vincular el saber a la producción.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Más anuncios Asimismo, señaló que el proyecto de reforma pensional de su Gobierno buscará que “el derecho a la pensión sea una realidad en este país (...) Queremos que la pensión pueda ser una realidad cotidiana para el que cumple la edad de la pensión y no simplemente sea un derecho a cruzar”. En ese mismo espacio, en Bogotá, reiteró su postura frente a los fondos privados de pensión y los calificó como un “negociazo de dos banqueros”, y dijo que desde 1993 se ha tenido una enorme masa de cotizantes entregando el dinero mientras nadie recibe pensión. Ya en el pasado ese tipo de comentarios le han traído críticas a Gustavo Petro, toda vez que las acusaciones que ha lanzado no han sido sustentadas con pruebas. Lea también: Hay reparos a inversión y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo de Petro en Santander

Pretendemos que el día termine a las 6:00 p.m., no a las 10 p.m., pretendemos que exista un sábado y domingo como días de descanso. Que trabajar un sábado y un domingo o más allá de las 6:00 p.m. genere unas extras que se paguen, queremos estabilidad laboral

Contexto De hecho, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Valores cuando estalló el escándalo de la malversación de fondos administrados por el Grupo Grancolombiano. Trinó que “si el presidente Petro considera que los dueños de los fondos privados de pensiones han incurrido en alguna irregularidad (auto préstamos los llama) en las inversiones realizadas, su deber es demandarlos ante autoridades penales en vez de estarlos cuestionando a toda hora por Twiter”. Según Asofondos, el ahorro de los trabajadores custodiado por los fondos totalizó $345 billones en 2022, un monto que disminuyó frente a los $357 billones registrado en 2021. Al respecto, la agremiación indicó que en los primeros trimestres del año pasado “se presentaron movimientos negativos”, pero “en el último trimestre (octubre/diciembre) se generaron excelentes rendimientos por cerca de $20 billones, lo que permitió recuperar más de la mitad de las desvalorizaciones registradas en los meses previos del año”.

Dignidad laboral