A través de la Circular 007, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones para el transporte aéreo comercial con el fin de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en vuelos nacionales e internacionales para reducir el riesgo de contagio en aeropuertos y al interior de los aviones.

Aunque las vacunas contra el COVID-19 se adelantas en diferentes rincones del mundo y en Colombia está por iniciar el proceso, aún no es momento de bajar la guardia y así lo entiende el Ministerio de Salud, que instauró nuevas medidas para tener en cuenta a la hora de desplazarse vía aérea.

“Colombia refuerza esas medidas con el seguimiento a viajeros por medio del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, que comenzó su operación desde el 6 de noviembre, gestionando más de 459.453 viajeros, con corte al 6 de febrero”, indicó Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía.

Lea también. El gasto de los hogares se frenó; en Bucaramanga creció 2%

Agregó además que: “se acaba de emitir la Circular 007 de 2021, que además de reiterar las medidas que ya están en los protocolos, agrega nuevas recomendaciones como mantener silencio en el vuelo. Colombia, además de seguir fortaleciendo la vigilancia genómica liderada por el Instituto Nacional de Salud -INS, ha emitido esta circular, ya que conocemos que por la transmisión por aerosoles es importante reforzar medidas”.

Entre las recomendaciones están el uso de tapabocas N45 para las personas en riesgo.

Las recomendaciones

- Las aerolíneas deben divulgar a través de diferentes canales las recomendaciones a los pasajeros.

- El uso del tapabocas es obligatorio para todas las personas de dos años en adelante, desde la entrada al aeropuerto, durante el viaje y en el puerto de llegada, indistintamente de la duración del recorrido.

- En el caso de los vuelos de media y larga duración (más de 2 horas) se recomienda llevar múltiples tapabocas para reemplazarlos durante el trayecto.

- Se recomienda el uso de tapabocas N95 para mayores de 60 años o personas con comorbilidades por su mayor vulnerabilidad ante el covid-19.

- Mediante mensajes de cabina, recomendar a los viajeros no hablar durante el trayecto para disminuir la emisión de gotas o aerosoles que se convierten en factor de riesgo.

- Para los vuelos cortos se recomienda no usar los baños de la aeronave. Además, si es menor a dos horas, los tripulantes de cabina no podrán realizar servicio a bordo y los pasajeros no podrán ingerir alimentos.

- Los pasajeros deben reportar su estado de salud en la aplicación Check-Mig, para los vuelos internacionales y Coronapp para los nacionales.

- En lo posible, dejar una silla vacía de por medio para mantener el distanciamiento físico entre los pasajeros.

Cabe destacar que, actualmente, se encuentran vigentes las resoluciones 1517 de 2020 para vuelos nacionales, y 2532 de 2020 para los internacionales, en las que el Ministerio de Salud y Protección Social establece protocolos para el transporte aéreo comercial.

“Colombia refuerza esas medidas con el seguimiento a viajeros por medio del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, que comenzó su operación desde el 6 de noviembre, gestionando más de 459.453 viajeros, con corte al 6 de febrero”, resaltó Fernández Niño.