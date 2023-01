Reservas de gas en Colombia no dan hasta el 2042, como lo pinta el Gobierno Petro

Cada vez que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sale a dar una declaración para vetar la firma de nuevos contratos para la exploración petrolera (como lo hizo la semana pasada en la cumbre de Davos), queda sobre la mesa la pregunta de si el país cuenta con las suficientes reservas de gas natural como para no buscar más.

Y es que esta observación, hecha por el sector de hidrocarburos, va en el sentido de indicarle a la funcionaria que las cuentas del Ejecutivo, según las cuales el país tendría entre 15 a 20 años (hasta el 2042) de reservas de gas natural no es como el Gobierno nacional lo pinta.

Esto lo viene advirtiendo el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda, al subrayar que las únicas reservas que se deben tomar en cuenta son las probadas. Además, señaló que los contratos que ya fueron firmados permitirán la actividad por unos años, pero solo el 20% de estos terminan garantizando su éxito comercial.

“Si el país se limita a mantener solo los contratos ya suscritos y no se sellan nuevos convenios, Colombia tendría unos 10 años donde no sumaría contingentes ni desarrollaría la industria”, viene advirtiendo el líder gremial en diferentes escenarios.

Cuentas de los analistas

Analistas de la industria petrolera del país aseguran que las reservas oficiales son las dictadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en mayo del 2022, las cuales se trazaron en ocho años (es decir hasta julio de 2029), siempre y cuando se siga con la operación actual.

Y, además, si se piensan extender en años los remanentes del energético, se debe adicionar la firma de nuevos contratos de exploración.

Para el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, además de no haber tantos volúmenes de estos recursos a la mano como lo viene anunciando el Ejecutivo, el país ya no contaría con el energético después del 2028, porque en la actualidad se congeló la firma de nuevos convenios para desarrollar bloques petroleros, teniendo en cuenta que se tarda entre seis y ocho años el proceso de exploración y la producción del primer barril comercial.

“Las cuentas del gas son simples: reservas probadas (probabilidad 90%), probables (probabilidad 50%) y posibles (probabilidad 10%) lo que sugiere un déficit en 2028. Los recursos contingentes hoy son comercialmente viables y los prospectivos ni siquiera han sido descubiertos. Conclusión: explorar más o importar”dijo.

Lo que busca demostrar el exfuncionario es que, si bien las reservas probadas, probables y posibles son las que están depositadas en el subsuelo, las que tiene el país a la mano y que puede contar con estos remanentes en el corto plazo son las primeras, gracias a que ya poseen estudios geológicos confiables y certeros para su extracción.

Es decir que, para este tipo de reservas, de cada 10 barriles que están en el subsuelo, se pueden sacar nueve. Y estos remanentes corresponden a los establecidos oficialmente por la ANH.

Solo las reservas probadas

Para otros analistas consultados, al sumar las reservas probables, posibles y contingentes en el país, teniendo en cuenta su potencial comercialización, deriva en que no habría tanto gas a la mano para sacar como sostiene el Ejecutivo.

“Para pasar de recursos a reservas, y de reservas probables y posibles a probadas, se necesita inversión y la firma de nuevos contratos de exploración. Lo fundamental es que existan condiciones, ambiente y atractivo a la inversión. De lo contrario, son simples expectativas por parte del gobierno. El reto es mantener abierta la puerta al desarrollo de nuevos bloques petroleros”, explicó Julio Cesar Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.

Por su parte, Inés Elvira Vesga, parthner y experta en temas de hidrocarburos de Holland & Knight, resaltó que el cálculo de las reservas de gas lo hace anualmente el Ministerio de Minas y Energía con base en criterios técnicos.

“No puede anunciarse el incremento de reservas sin la debida comprobación. Es importante que el gobierno celebre el posible aumento de las reservas, pero siempre y cuando se comprenda la importancia de seguir explorando y se tomen las medidas necesarias para ello. Y a la fecha las reservas de gas dan para ocho años como lo certificó la ANH en mayo de 2022”, dijo la analista.

Los expertos Vera y Vesga coincidieron en señalar que no se deben hacer cuentas alegres con reservas probables o posibles, ya que ese gas no está asegurado para su extracción, y menos hasta más allá del 2040, como lo afirma el presidente Gustavo Petro, ya que todavía es un combustible que no es comercialmente viable.

“Por esta razón se deben firmar nuevos contratos de exploración para que aumenten las reservas probadas de gas natural y así poderlas extraer comercialmente”, reiteró Vesga.

Al indagar con los analistas sobre las inversiones que se necesitan para aumentar las reservas probadas desde los remanentes probables, indicaron que estos montos son difíciles de calcular, ya que son varios los factores que se deben tener en cuenta a la hora de trazar los números.

Afirmaron que las inversiones pueden ser de miles de millones de dólares, solo para exploración (en el 2022 llegaron a los US$1.130 millones), y se tienen en cuenta variables como las condiciones técnicas del yacimiento, la distancia a infraestructura como gasoductos, la dimensión del proyecto, incluso el mismo precio del barril de crudo que rige en la jornada.

Tanto los analistas consultados, como el representante de la industria, piden al Gobierno que a la hora de hacer cuentas sobre las reservas de gas, por responsabilidad sean referenciadas las probadas, que son las que realmente tiene el país.