“El fondo de ahorro evita que el ahorro nacional se deteriore, y permite mantener en particular el dinamismo del mercado de deuda pública”, dijo la entidad.

“Hay sostenibilidad fiscal, no sobrepasamos la regla y el sistema pensional está financiado”: Ministra del Trabajo

Hace una semana, en medio de la audiencia pública sobre la reforma pensional, “Cambio Por La Vejez”, donde asistieron, fondos privados de pensiones, gremios, organizaciones sociales, confederaciones de pensionados, centrales sindicales y Gobierno Nacional, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue clara al explicar la sostenibilidad fiscal del proyecto de ley.

“Nosotros lo que hemos hecho es modelar con el ministerio de Hacienda y podemos decir que hasta el año 2052 que va nuestra modelación hay sostenibilidad fiscal, no sobrepasamos la regla, el sistema está claramente financiado, 3 salarios mínimos, menos de 3 salarios mínimos no valdría la pena porque no fortaleceríamos el sistema público, que es uno de los grandes objetivos de este sistema pensional”, precisó la jefa de la cartera laboral.

La alta funcionaria destacó además los beneficios del sistema de pilares en el que está basado el proyecto de reforma pensional, entre ellos el pilar solidario que permitirá entregar una renta de $223 mil a las y los adultos mayores de 65 años y mejorar este valor de acuerdo al sistema financiero del país.

“Este proyecto va a garantizar universalizar el derecho a una pensión digna y para aquellos que no alcancen la pensión, garantizar un ingreso que les garantice dignidad en su vejez y cambiamos 2 regímenes que están en competencia y que no cumplen con su función. Un sistema público que hoy tiene 6 millones de afiliados y cerca de 1 millón 700 mil pensionados y un sistema privado a través de los fondos que tienen 18 millones de afiliados y solo 294 mil pensionados, esto significa que los regímenes no cumplieron con su objetivo que es pensionar”, enfatizó la ministra del Trabajo.