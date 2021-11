Nutresa, Sura y Argos son las empresas ejes del GEA. Estas operan bajo un enroque accionario que les ha permitido tener participaciones entre sí, como mecanismo de protección a redadas de foráneos. Ese, sin embargo, podría convertirse en el Santo Grial de este negocio: si Gilinski logra comprar más de la mitad de las acciones de Nutresa tendrá derecho a estar en las juntas directivas de las empresas del GEA.

¿Van por Sura? En conversación con EL COLOMBIANO, Jaime Gilinski no descartó esa posibilidad. Aunque no afirmó de manera explícita su interés en esa empresa del GEA, ante la pregunta “¿Ha pensado en una OPA por Sura o por Argos?”, el banquero expresó: “Estoy concentrado tiempo completo en Nutresa, que es una operación grande, compleja. Una inversión de 1,8 o 2,2 billones de dólares es una muestra de confianza en Colombia, en un momento muy difícil”.

Luego, ante una pregunta que indagaba por su posición respecto a no meterse en los asuntos de Sura y Argos, Gilinski precisó que son frentes que, todavía, no ha analizado con cuidado, pues gran parte del Ebitda ha sido generado por las inversiones del negocio de comida. No obstante, en palabras puntuales, agregó: “(...) Las inversiones de portafolio entre las cuales están esas (empresas) que usted menciona aún no las hemos analizado con cuidado. Seguramente, una vez seamos exitosos, analizaremos si es conveniente mantenerlas o no”.

Pese a estas respuestas de Gilinski, analistas del sector consideran que este conjunto advirtió en Nutresa el talón de Aquiles del GEA, pues, además de ser la más económica, es la única empresa en la que el grupo paisa no cuenta con mayoría accionaria.

Esa, dicen, sería la puerta de entrada para que los Gilinski puedan tomarse otras empresas del conjunto. Incluso Bancolombia, banco protagonista de un pulso que, hace 20 años, denominaron como “la pelea del siglo” entre el Grupo Gilinski y el GEA. Esa, según analistas, podría ser otra de las motivaciones del banquero en medio de la puja por Nutresa.

Pese a eso, Gilinski insistió: “Lo que queremos es llegar a comprar Nutresa. Lo único que le puedo decir es que esta operación lo que va a generar es una irrigación de liquidez muy importante en Antioquia. Si gran parte de los accionistas de Nutresa venden, van a tener la oportunidad de una plusvalía del 40% que no es menor en un país en el que todavía no hemos visto eso en el mercado de valores”.

Y, ante la consulta por su interés por Bancolombia —que parece ser una deuda del pasado—, el banquero concluyó: “Tengo un gran respeto por Bancolombia, me parece que es una gran institución como son todas las instituciones del GEA. Pero nuestra concentración, en este momento, es ganar esta OPA de Nutresa”.

Cabe recordar que la OPA aprobada por la Superintendencia Financiera establece que Nugil —firma constituida por los Gilinski para este pulso— comprará desde este lunes cada acción de Nutresa por 7,71 dólares, un 38% más de lo que costaba la acción el día que se lanzó la oferta. El grupo está dispuesto a adquirir entre el 50,1% y el 62,625% del GEA, con una inversión máxima de 2.211 millones de dólares.