Tras el anuncio del presidente Iván Duque Márquez de solicitarle al Congreso el retiro de la Reforma de Transformación Social Sostenible, el país no recaudará ni $24,3 billones el objetivo inicial, tampoco los $18 billones como se replanteó.

Según declaraciones del mandatario de los colombianos, la decisión de haber presentado la Reforma de Transformación Social Sostenible tiene un único propósito y es el de dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia.

“De acuerdo con lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos, que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera”, informó el mandatario.

Duque Márquez reiteró que la reforma no es un capricho, es una necesidad. “Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario que hoy beneficia a más de 3,4 millones de hogares, brindar educación universitaria a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, extender el subsidio a la nómina y extender la devolución del IVA. Estas medidas ya existen y demuestran su impacto. Se deben mantener”.

Jhon Torres, analista económico, explicó que la decisión del Gobierno traerá tanto consecuencias internas como externas. “A nivel interno es preocupante porque el retirar la propuesta de la reforma hace que los planes del gobierno se tengan que replantear para corto plazo, ejemplo los programas sociales, ya que no hay dinero con qué sostenerlos”, señaló.

Además, en un contexto externo, Torres indicó que para los mercados es una señal muy negativa que afectará la calificación crediticia del país. “Estaremos ahora sí muy cerca de perder el grado de inversión y se tendrá que afrontar las consecuencias que esto trae como mayor devaluación, afectación de los bonos y el encarecimiento de los créditos que obtiene el Estado”.