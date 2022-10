Aunque se esperaba por parte de los sindicatos y las centrales, una primera propuesta formal para el ajuste del salario mínimo, explicaron que aún no es el momento de lanzarla, pues dependerá este año, de estudios más conservadores sobre inflación, dólar y mercado laboral.

Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que “necesitamos conocer datos aún pendientes, por ejemplo cómo estará la inflación de octubre, que nos puede dar una visión más clara del cierre del año”.

Precisamente hasta septiembre, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 11,44%, mientras que en el año corrido fue de 10,08%. Ahora en el mercado financiero estiman que el año terminaría entre 11% y 12%, “por eso mismo debemos aún ser prudentes con la propuesta que queremos discutir con los empresarios”, dijo Orjuela.

De momento, pese a que las centrales no definen su propuesta clara, la semana pasada se conoció que hay algunos líderes sindicalistas que buscan apuntarle al 20% como base de inicio.

Los tiempos

El calendario concertado entre todas las partes quedó así:

30 de noviembre y 1 de diciembre, será la reunión de la Subcomisión de Productividad.

5 de diciembre, se instala Mesa de Concertación del salario mínimo.

6 de diciembre, sesión de la Mesa de Concertación.

9 de diciembre, presentación de ofertas para el incremento del salario mínimo.

12, 13, 14 y 15 de diciembre, jornadas de discusión y concertación.

15 de diciembre, primer vencimiento legal para concertación del salario mínimo de 2023.

19 de diciembre, presentación del escrito de salvedades de las partes.

22 de diciembre, sesión de la Comisión de Concertación para estudio de salvedades.

30 de diciembre, fecha límite expedición del decreto de salario mínimo.

Pero por su lado, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que “el Gobierno tiene una responsabilidad inmensa, tiene una afectación grande por la inflación, pero contamos con un riesgo de la recesión y la caída del empleo, debemos movernos con base en esas limitaciones”.

De hecho, los empresarios creen que el incremento del mínimo estará en alrededor de 15% aunque, en todo caso, esperan que no supere 13%. Las primeras señales que ha lanzado el Gobierno Petro no han sido tan altas. El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, dijo que se proyecta una inflación que oscilaría entre 10% y 10,5% al cierre de 2022, por lo que el incremento del mínimo no deberá estar por debajo de ese rango. En ese orden de ideas, el salario estaría entre $1.110.000 y $1.150.000.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, indicó que la mesa de concertación será tripartita y contará con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Efectos de la subida

Un incremento del salario mínimo de 1% por encima de la inflación, tendría un efecto inversamente proporcional sobre el empleo, es decir, se reduciría en 1%, según un reciente estudio realizado por un equipo de investigadores del Banco de la República.

El informe concluye que el mínimo aumenta la destrucción de empleo, reduce la creación, aumenta los despidos, reduce la contratación e incrementa el ‘churning’, entendido como la rotación general del personal en una organización. De hecho en el Emisor, con esa investigación estiman que se pierden cerca de 46.000 empleos formales al año, y los efectos más fuertes del alza del mínimo se dan en empresas de 20 empleados o menos, así como en los más nuevos emprendimientos.