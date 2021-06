Por no comunicar previamente al ciudadano que sería reportado como moroso a una central de información financiera; no tener prueba de la existencia de la obligación reportada y no tener evidencia de la autorización del ciudadano para reportarlo, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección de datos personales, sancionó a la empresa Comunicación Celular S.A., Comcel, con una multa de $116.185.600.

La decisión se tomó a través de la Resolución 29913 de 2021, con ocasión de la queja de un ciudadano que manifestó que no había podido adquirir otros productos crediticios luego de que le informaran que supuestamente tenía obligaciones vencidas con Comcel. El ciudadano alegó que su identidad había sido suplantada porque nunca suscribió contrato alguno con la empresa de comunicaciones.

La Superindustria en su decisión ordenó a la compañía acreditar la implementación de mecanismos o procedimientos que le permitan llevar un control respecto de las denuncias de suplantación que realizan los titulares de la información y la actualización de los reportes de manera eficaz y dentro del término legal, además de ordenarle remitir a esta Autoridad las acciones correctivas adoptadas.

La decisión también se exhortó a la compañía a evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a la presente investigación, respetar y garantizar los derechos de los Titulares de los datos. y dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias sobre el Tratamiento de Datos Personales.

La Superintendencia reiteró que no se puede reportar información sobre la cual no exista certeza sobre su veracidad, pues esto no sólo afecta el buen nombre de las personas, sino que induce a error a los usuarios de la información y al público en general.