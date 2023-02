Los mercados mundiales estaban a la expectativa por la nueva subida que se aplicaría en las tasas de interés para Estados Unidos. Y al final de la jornada hubo noticias que dejaron un sabor a optimismo.

La Reserva Federal (Fed), homólogo del Banco de la República, aprobó ayer un aumento de 25 puntos básicos, decisión que estuvo completamente en línea con las perspectivas de los analistas. Y aunque el índice quedó en el nivel más elevado de los últimos 15 años (4,75%), parece que la intensidad de los aumentos empieza a moderarse, toda vez que hubo cinco aumentos consecutivos de 75 pbs entre junio y diciembre de 2022.

¿Qué tiene que ver todo esto con Colombia? Hay una relación estrecha entre la política monetaria de EE. UU. y un tema tan sensible como el precio del dólar, que ahora podría mostrar una ligera corrección a la baja. No obstante, en el flanco nacional, se avecinan reformas que pueden presionar la cotización hacia arriba.

El contexto

Todo tiene su origen en el desbordado costo de vida que enfrentaron los estadounidenses en 2022. Según el gobierno, en junio del año pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 9,1%, el techo más severo de los últimos 41 años.

Desde entonces, la Fed inició un ciclo de alzas en las tasas de interés como un mecanismo para desincentivar los créditos y el gasto, de tal manera que pudieran enfriarse los precios y devolverles a los ciudadanos el poder de compra.

Resulta que, según explicaron los expertos en su momento, el remedio de la Fed para controlar la inflación tuvo un efecto secundario: provocó que los inversores se llevaran los dólares desde las demás economías hacia territorio estadounidense, pues optaron por tener sus divisas en un mercado que consideran más seguro y que ofrece mejores rentabilidades.

Por consiguiente, el precio del dólar aumentó en las demás naciones debido a ese menor flujo de divisas para la compraventa. Vale recordar que, en Colombia, la moneda gringa rompió 18 veces su precio récord el año pasado y llegó a un pico histórico de $5.061, marca que todavía sigue vigente.

¿Caerá el dólar?

En lo que va de 2023, el dólar ha caído 3,5% en Colombia, y parte de ese alivio ha estado relacionado con las expectativas frente a las tasas en Estados Unidos, dado que en el peor momento inflacionario de ese país, se preveía que podían aumentarlas hasta 5,25%.

Ese escenario se ha ido desdibujando porque el costo de vida se ha enfriado.

Al consultar si este aumento de 25 puntos básicos hará mover el dólar, Alexánder Ríos, analista de Inverxia, contestó que “por supuesto tendrá efecto (...) En Colombia puede hacer que el dólar tienda a corregirse un poco”.

Desde su óptica, es probable que aumente el apetito de los inversores hacia los países de la región y se estimule el mercado de bonos y de acciones en el país. Todo eso se traduciría en el ingreso de más dólares y ayudaría a bajar el precio de la divisa.

“No sobra decir que el próximo 6 de febrero empieza la agenda legislativa en el país con la presentación de cuatro reformas en los próximos seis meses y eso podría hacer un contrapeso a esas expectativas de debilidad del dólar por factores internacionales”, enfatizó.

Mensajes de tranquilidad

Gregorio Gandini, analista financiero, destacó que el comunicado emitido por la Fed dejó una lectura relevante: “El cambio de tono al hablar de la inflación, ya no se habla de los elevados precios al consumidor, sino de precios que siguen altos pero que ya se nota que van cediendo”.

De otro lado, Jerome Powell, presidente de ese banco central, no cerró la puerta a aplicar nuevos incrementos durante las próximas reuniones de este año.

No obstante, a juicio de Germán Verdugo, analista financiero, “eso no quiere decir que sean alzas continuas, puede haber pausas entre cada una y eso cambia el panorama con respecto 2022, cuando las subidas llegaban una tras otra. Además, no serían tan agresivas”, lo que se debería traducirse en una bajada del dólar, aunque concuerda en que las presiones internas pueden debilitar al peso colombiano