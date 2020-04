Territorios podrán hacer uso de las regalías para atender emergencia por COVID-19

Los municipios y departamentos que reciben asignaciones directas de regalías donde se desarrollan actividades de producción minera o de hidrocarburos podrán hacer uso de los recursos para agilizar las acciones e inversiones necesarias frente a la emergencia declarada por el COVID-19.

De acuerdo con el Decreto legislativo No.513 del 2 de abril de 2020, los proyectos de inversión que no necesitarán pasar por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Ocad, para la evaluación y aprobación de los proyectos. De igual forma, les da la facultad a alcaldes y gobernadores que no hayan contratado proyectos anteriormente aprobados, y que no sean prioritarios dada la coyuntura actual, para que puedan desaprobarlos y así tener más disponibilidad presupuestal para atender la emergencia.

“Las regalías que genera el sector minero energético son una fuente fundamental de recursos para la ejecución de obras y proyectos que beneficien a las comunidades”, señaló María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

Para que el trámite de los proyectos de inversión se logre, la Comisión Rectora, órgano encargado de definir la política general del Sistema General de Regalías, exige que el proyecto de inversión debe haberse formulado a través de la Metodología General Ajustada y se presente una copia del acto administrativo de declaratoria de la situación de calamidad pública vigente, expedido con posterioridad al 17 de marzo de 2020.

Además, el certificado del representante legal de la entidad que suscribió el plan de acción específico y el certificado suscrito por el representante legal de la entidad en el cual se indique que las actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no están siendo, ni han sido financiados con otra fuente de recursos.

En este sentido, se podrán financiar inversiones relacionadas con atención en salud y protección social, agricultura y desarrollo rural, suministro de alimentos y recurso hídrico, asistencia alimentaria a la población afectada por las causas de la emergencia y garantizar la efectiva continuidad y calidad en la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como asumir el costo del alumbrado público.

A la fecha, la caja disponible del Sistema General de Regalías asciende a $4,5 billones de pesos aproximadamente.