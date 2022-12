¿Tiene dudas sobre el descuento del Soat? Conozca los detalles de este beneficio

En medio de la crisis que se vive en el ramo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), el Gobierno emitió el Decreto 2497 de 2022, en el que estableció el descuento de 50% en la tarifa del seguro para algunos vehículos. La medida regirá a partir de hoy.

La Superintendencia Financiera (SFC) expidió la Circular Externa 028 de 2022 en la que determinó las tarifas máximas del seguro para las categorías de vehículos que pueden acceder al descuento, a las que hay que sumarles la contribución equivalente a 52% a la Adres y la tasa Runt.

En total, son 14 las categorías que aplican a este descuento, entre los que se encuentran ciclomotor; motos de 100 c.c. y de entre 100 y 200 c.c.; motocarro, tricimoto y cuatriciclo; autos de negocio; buses y busetas urbanos; y vehículos del servicio público intermunicipal.

En las motos de 100 c.c., por ejemplo, la tarifa máxima anual es de 4,06 salarios mínimos diarios vigentes, es decir, $135.332 en 2022 más la contribución equivalente a 52% a la Adres y la tasa Runt. (Ver gráfico). Mientras que en las de entre 100 c.c. y 200 c.c., la suma se debe hacer con 5,45 mínimos diarios, es decir, $181.665 para este año.

Fasecolda, el gremio asegurador, puso como ejemplo el caso de una moto que hasta ayer pagaba por su Soat $415.000, que con el descuento, pasará a pagar solo $207.700. Ello, teniendo en cuenta que la tarifa Runt, que equivale a $2.100, no es modificable.

Para saber si su vehículo es aplicable al descuento, es clave que revise su tarjeta de propiedad con las especificaciones técnicas sobre el tipo de vehículo, cilindraje, antigüedad y capacidad de pasajeros. Además, desde hoy los consumidores pueden ingresar al simulador de la Superfinanciera para consultar la tarifa diferencial.

Se aclaró que en ningún caso el descuento afectará la atención en salud a las personas involucradas en un accidente de tránsito, sino que el cambio radica en la entidad encargada de realizar el pago del cubrimiento.

El decreto que expidió el Gobierno también establece que las entidades aseguradoras que están autorizadas por la SFC para ofrecer este seguro están obligadas a expedir todas las pólizas que se soliciten en el país.

“Para garantizar la viabilidad financiera de la explotación de este producto (Soat), las aseguradoras autorizadas deberán implementar un mecanismo de compensación de riesgo que impida la selección adversa por categoría de vehículos”, dice en el documento.

En cuanto a los recursos, el Gobierno señaló que la medida se financiará con la transferencia que se apropie del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el cierre del Sistema General de Seguridad Social en Salud que administra la Adres, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. En un principio, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que el costo fiscal es de $2 billones.

Descuento para otros vehículos

El decreto también estableció beneficios para los vehículos que no se encuentran en las categorías establecidas para el descuento del 50%. En este caso, podrán acceder a una disminución 10% en la tarifa aquellos propietarios que hayan tenido un buen comportamiento vial por no reportar siniestros que afecten su póliza del Soat y que hayan renovado el seguro de manera oportuna en 2020 y 2021.

En ningún caso, el tomador del seguro podrá hacerse acreedor del beneficio más de una vez por el mismo vehículo, es decir, el descuento se hace por una única vez.

“Estamos cumpliendo una promesa presidencial de campaña y lo que le habíamos dicho a los motociclistas, taxista y camioneros”, indicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

¿Qué falta para sacar al ramo de la crisis?

Hace meses Fasecolda anunció la crisis del ramo del Soat, principalmente por evasión, fraude y altos niveles de siniestralidad. Además, consumidores de diferentes regiones afirman que el seguro tiene costos elevados y que algunas aseguradoras no lo venden.

Con la medida del descuento de 50% en el Soat todavía queda abierta la pregunta de si realmente va a ayudar a que se acabe la problemática, pues precisamente va a beneficiar a quienes registran mayores accidentes y que, por ende, causan un déficit estructural en el ramo de seguros: las motos.

Y es que la siniestralidad es clave en la sostenibilidad del ramo. Según cifras de Fasecolda, unificando las motos y los vehículos por cada $100 que recibe una compañía de seguros, paga $118 en siniestros del Soat. Pero en las motos la cifra es aún mayor, pues por cada $100 se pagan $258.

“No se entiende en especial la reducción de la tarifa de motos, que son un medio de transporte particular y de alto riesgo. Y tampoco se entiende que esto se haga con la justificación de que los bajos ingresos de sus usuarios los hacen salir perjudicados con las tarifas del Soat”, asegura César Tamayo, decano de la facultad de economía de la Universidad Eafit.

La problemática aquí podría caer en que si sigue el mismo número de accidentes y menos dinero destinado al seguro, entonces nunca parará la desfinanciación. “Si no disminuye la siniestralidad, puede haber una desfinanciación del sistema. De alguna forma las fuentes que deben cubrir el Soat no solo deben venir del pago de las personas, si no que se deben explorar otras fuentes”, afirma José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional.

Eso sí, los expertos indican que esta medida sí podría atacar la evasión, que es otra problemática del Soat, pues el Gobierno hace el supuesto de que a menor precio, más se adquirirá este seguro.

"De fondo esto tiene una medida que es disminuir la evasión con el precio del Soat actual. Al disminuir el precio, teóricamente se disminuiría un poco la evasión” complementa Rojas.

El fraude es otra de las problemáticas vigentes, por lo que se necesita con urgencia control gubernamental. “El éxito del programa es el control por parte del Gobierno de la evasión, que está cercana a 50%, y el fraude por parte de bandas especializadas, que está impactando económicamente el programa”, destaca Wilson Triana, experto y consultor en banca y seguros.

Lo que dice Fasecolda

Luego de que el Gobierno emitió el Decreto 2497 de 2022, en el que estableció el descuento de 50% en la tarifa del seguro para algunos vehículos, el gremio asegurador, Fasecolda, aseguró que acompañará la implementación de la medida.

“Con esta medida el Gobierno Nacional aporta a la protección de todos nosotros: peatones, conductores, motociclistas, ciclistas y otros usuarios de las vías. Este importante paso será acompañado por la industria aseguradora, facilitando su implementación” expresó David Colmenares, presidente de la Junta Directiva de Fasecolda.

El gremio recalcó que todos los peatones, conductores y pasajeros seguirán recibiendo atención inmediata en salud en caso de tener un accidente vial, sin excepciones.

También indicó que se podrá adquirir el Soat a través de los canales directos o digitales dispuestos por las compañías aseguradoras. Las compañías que ofrecen esta póliza de seguros son Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, Axa Colpatria Seguros S.A., Seguros Mundial, La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Liberty Seguros S.A., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., Seguros Bolívar S.A., Seguros del Estado S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A.

Según cálculos del gremio, 10,5 millones de motocicletas se beneficiarán de este descuento, de las 10,8 registradas en el país de acuerdo con el Runt.