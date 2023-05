Una nueva colección de tenis, ropa, electrodomésticos o incluso celulares son algunas de las compras que cientos de personas suelen diferir a cuotas con sus tarjetas de crédito. Si bien esto no es un error, los expertos tienen sus razones para advertir que estos plásticos son un medio de pago y no uno de financiamiento.

Esto, porque hacer una compra y diferirla a cuotas es una actividad común en muchas personas, quienes en ocasiones por desconocimiento pueden incurrir en pagos que se podrían evitar, como el aumento de intereses mes a mes al diferir una compra.

Y es que muchas personas solo difieren el pago, pero no se preguntan cuántos intereses van a pagar y si estos pueden aumentar mensualmente, algo que es clave si se busca pagar solo lo necesario y dar buen uso a estas tarjetas.

Pensando en esto, el diario La República consultó con algunos bancos que cuentan con servicio de tarjetas de crédito cómo manejan estos cobros y de qué dependen.

Los que la cambian mes a mes

En redes sociales, algunos creadores de contenido financiero habían advertido previamente que existían bancos que variaban las tasas de interés en las compras realizadas cada mes, incrementando dicho valor.

Uno de ellos es Scotiabank Colpatria, entidad que en su página web establece que “la tasa de interés de las transacciones corresponderá a la vigente para cada mes de liquidación, esto significa que la tasa variará mensualmente y esta nunca superará el límite legal”.

Con esto, las personas mes a mes estarían viendo un incremento en los intereses de su deuda, algo que no resulta beneficioso si tenían organizados sus pagos con la tasa pactada en un inicio.

Por otro lado, está Banco Popular, que, según indica Mónica Córdoba, gerente de productos de consumo y captación, tienen una “tasa que aplica que es la vigente del mes. Esta tasa se actualiza de forma mensual”, sin embargo, explica que esta medida se aplica porque “existe cambio en los costos internos y costos de los recursos, lo que hace que se deba ajustar la tasa a la que se presta el dinero”.

Muchas veces estas son condiciones que los bancos ponen en sus páginas fácilmente, pero que no se contemplan por afán o porque no se suele leer la “letra pequeña”, por lo que se aconseja revisar cada detalle para no llevarse incrementos, que puedan ser sorpresivos para el usuario.

Bancos que mantienen la tasa

Así como hay entidades que van variando las tasas de interés cada mes, hay otras que mantienen la del día de la compra de los usuarios.

Uno de ellos es Banco de Occidente. “Respetamos la tasa de interés vigente del día (mes) de la compra, de acuerdo con el plazo escogido por el cliente y los intereses se liquidan a la tasa del mes en que se realizó la compra”, explica Julio Ortiz, gerente de medios de pago y alianzas de Banco de Occidente.

Además, Ortiz resalta que “la única forma en la cual se puede presentar una variación de tasa es cuando la tasa de usura vigente del mes sea inferior a la tasa con la cual se realizó la compra inicialmente”. Esto, según el banco, con el objetivo de beneficiar al cliente.

Dicha medida plantea un punto importante que va en pro de reducir el alto endeudamiento en el que a veces caen las personas.

Así como este banco, están otros como Bancoomeva, en el que Eduardo Calderón, vicepresidente comercial encargado del banco, recalca que “no actualiza sus tasas a medida que sube. Se respeta la tasa al momento de la compra”.

Otro de ellos es Bancolombia, que precisamente es el banco con más tarjetas vigentes según el más reciente reporte de la Superfinanciera.

La entidad destaca que la tasa de interés que aplica a una compra es la que está vigente el día de compra “y esta tasa permanece durante todo el plazo y hasta que se cancela la compra”.

Banco Falabella también está en este grupo, pues resalta que mantiene la tasa en lo corrido de todo el mes.

“Durante todo el mes el Banco mantiene la misma tasa de interés para las compras con tarjeta de crédito la cual es establecida el primer día de cada mes”, indica Lucas Madriñán, gerente de división medios de pago y marketing del banco.

Así como estos bancos hay otros que manejan este mismo comportamiento, como Bbva, Banco Pichincha, entre otros.

Sin embargo, esto es algo que también merece estar en el foco de atención de las personas, pues, aunque estos bancos no hacen alteraciones a la tasa en el periodo de pago, no significa que no se estén incurriendo en altos intereses, que pueden ubicarse hasta en 45,41% E.A., que fue la tasa de usura que estableció la Superfinanciera para este mes.

Por ahora, resta ver si este interés que había venido aumentando hace año y medio, y que ahora, marca un punto clave con su retroceso de 168 puntos básicos, hará que los bancos reduzcan la deuda de sus clientes, o si, por el contrario, aquellos que mantienen la tasa, no alteran el interés que las personas ya venían pagando.

¿Hay gastos adicionales?

Es muy importante que los usuarios de este tipo de plásticos tengan claro que no solo deben pagar las cuotas de manejo y los intereses de sus compras, si no que, dependiendo de cada entidad, pueden tener gastos adicionales.

Por ejemplo, en el Banco Pichincha, se indica que otro rubro que los clientes pueden llegar a pagar es el seguro de vida deudor.

“En Banco Pichincha este seguro solo se cobra en caso de que el cliente tenga un saldo de más de $50.000 en la fecha de corte y su valor es de $2.990 mensuales, independiente del monto adeudado”, explica Ángela Durán, vicepresidente comercial de Banco Pichincha.

