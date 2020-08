Tumban proyecto que buscaba aliviar semanas de cotización de pensión en mujeres

La corporación judicial tumbó el proyecto con una votación de ocho a favor y uno en contra. En esta decisión salvó voto el magistrado Alberto Rojas Ríos, porque en su criterio las objeciones que se realizaron alrededor de la iniciativa, no son fundadas, en tanto no se necesitaba aval del Ejecutivo por no ser un tema de carácter tributario.

En junio de 2018, el entonces presidente del Senado de la República remitió dicho documento a la Corte, dado que fue objetada por inconstitucional por el Gobierno Nacional.

La iniciativa avanzaba desde 2016 en el legislativo, con la que buscaban que las mujeres pudieran cotizar menos semanas para pensionarse. La intención del proyecto era abrir la puerta para que las mujeres al cumplir la edad requerida -57 años-, pudieran pensionarse no con 1300 semanas como está actualmente, sino con 1150.

En su momento, Mauricio Lizcano, autor del proyecto, dijo que “este es un proyecto de Ley, que es la mejor noticia para la mujer colombiana. Hoy existe una inequidad: mientras el hombre tiene 62 años para cumplir 1300 semanas, la mujer solo tiene 57 años. Esto lleva a que las mujeres en Colombia hoy se pensionen tres veces menos que los hombres. Por eso el proyecto de reducir de 1300 semanas a 1150 semanas, más que un proyecto populista es un proyecto de equidad”.