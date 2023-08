Turismo en San Andrés sufre por los altos impuestos a los combustibles y piden bajar la carga impositiva

"Esto turistas son nuestro mercado que devengan alquileres de lanchas, motores, motos y alojamiento, que consumen combustible. Entonces, no se justifica que los impuestos sean tan altos. Además, necesitamos un aeropuerto nuevo para estar la altura de un destino que merecemos", aseguró el gobernador de San Andrés.

"Cuando la industria aeronáutica quiebra lo que más se golpea es la isla de San Andrés porque bajan las frecuencias de vuelos. Entonces no pedimos subsidios, sino que se aumenten los cupos de combustibles para las aerolíneas y que se baje la carga impositiva que hoy llega al 47 %", recalcó el gobernante departamental.

El ministro también aseguró que se está trabajando en el decreto de economía popular para la formalización en el sector turístico, "el decreto sale fundamentalmente para promover el desarrollo y seguramente la consecuencia va a ser la formalidad".

La petición del gobernador de Santander

Hawkins advirtió que se ha perdido al menos $1 billón en ocupación hotelera este año en la isla y que esto afecta la economía del archipiélago pues depende en al menos 90 % del turismo.

Ante esto, le insistió al Gobierno nacional que se revisen los impuestos de los combustibles para que los trayectos en avión puedan venderse más baratos al público.

"Estamos en esta lucha, somos declarados hoy zona de frontera, pero estamos esperando al Ministerio de Minas, que se libre a aerobuses de tantos gravámenes. Vamos a anteponer un recurso de reposición al Ministerio de Minas porque no han entendido que no se trata solo descontar los valores de impuestos que nos hacen el destino más costoso, sino que se aumenten los cupos del combustible. No estamos buscando subsidios", explicó el gobernador de San Andrés.

Hawkins explicó que el Gobierno Nacional aprobó en junio de este año la declaratoria de zona de frontera para San Andrés, "por primera vez somos declarados zona de frontera, siendo quienes más zonas de frontera comparte con otros países", señaló.