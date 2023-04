De acuerdo con el Dane, en 2022, hubo una reducción en el personal ocupado de las Agencias de Viajes del 40 %, un aspecto que no ha tenido el mismo ritmo de recuperación que el empleo general en el país.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, dijo que “esto podría provocar inconvenientes en un contexto de desaceleración económica esperada. Consideramos que la Reforma Laboral no ataca dos de los problemas laborales más graves que está sufriendo el sector: la informalidad y el desempleo, pues el documento está dirigido para los ocupados formales, que son la minoría, dejando barreras de entrada cada vez más pronunciadas para los informales y desempleados”.

Agrega que en el sector turismo, en su mayor parte, se trabaja los 7 días a la semana, por lo que iniciar la jornada nocturna a las 6 p.m. y no como está hoy jornada diurna entre las 6 a.m. y las 9 p.m., entraría a tener recargos del 35 %, lo que agravaría los costos de los empresarios del sector. Esto, estaría pensado bajo medidas que eran más comunes en dinámicas empresariales del pasado, en el que los trabajadores y las compañías prestaban servicios hasta las 6 de la tarde, lo cual no sucede en la actualidad.

Adicionalmente, explica la ejecutiva de Anato, frente a los días dominicales y/o festivos, los cambios propuestos acarrearían las siguientes consecuencias: El recargo dominical y festivo pasaría del 75 % al 100 % de la hora; el recargo del trabajo extra dominical y festivo diurno pasaría del 100 % al 125 % de la hora; el recargo del trabajo nocturno dominical y festivo pasará del 110 % al 135 % de la hora; el recargo del trabajo extra dominical y festivo nocturno pasaría del 150 % al 175 % de la hora.

Agrega que el Gobierno intenta buscar estabilidad para los trabajadores, volviendo como regla general, que la forma de contratar en el país será por contrato a término indefinido. De esta manera, se pierde la utilización de los otros modelos de contratos laborales, como son el fijo, el ocasional y el de obra, porque solo será posible usarlos de forma excepcional, para asuntos temporales y en actividades no permanentes del giro ordinario de la empresa, lo cual afectaría la creación de nuevos puestos de trabajo.

Le puede interesar: Dólar abrió unos $5,15 por debajo de la TRM del día, para hoy está en $4.426,30

A esto se sumaría a que ya hoy la ley 2101 del 2021 trae una reducción paulatina de la jornada de trabajo, pasando de 48 horas semanales a 42 horas de manera gradual hasta el 2026, comenzando en junio de este año de 48 a 47 horas.